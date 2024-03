“Che figura di m***”. Madonna nella bufera. La celebre pop star si è resa protagonista di un gesto clamoroso e tutto nel bel mezzo di un suo concerto. Qualcosa che ha creato subito molto imbarazzo. L’azione compiuta dalla cantante riguarda un fan. La cosa ha fatto subito il giro del web e dei notiziari di tutto il mondo.

Quello che è successo durante il concerto della cantante italoamericano è stato sicuramente un episodio sgradevole. Va detto che Madonna ha agito in totale buona fede, ma la scena è comunque brutta. La cantante ha capito subito l’errore che aveva compiuto in quel momento e si è scusata. Ma ovviamente tutto era stato ripreso e il video è diventato subito virale. Sotto le immagini centinaia di commenti di persone sconcertate.

Maddonna, choc sul palco. Ecco cosa è successo con un fan

Maddonna si esibiva a Los Angeles giovedì scorso, una tappa del suo tour Celebration che ha fatto tappa anche in Italia. Prima di scendere nei particolari di questo episodio, va detto che già nei giorni scorsi la cantante era finita al centro della polemiche per alcune dichiarazioni choc.

Madonna infatti ha raccontato di aver avuto una esperienza pre-morte nel corso del coma in cui finì l’estate scorsa. “Non sto scherzando, è stato abbastanza spaventoso. Ovviamente non ne avevo idea perché ero in coma indotto, ma quando mi sono svegliata, la prima parola che ho detto è stata ‘no’ o almeno così mi ha raccontato la mia assistente. E sono abbastanza sicura che Dio mi stava dicendo ‘vuoi venire con noi? Vuoi venire con me? Vieni da questa parte?’ E io ho riposto “no, no, no!’”.

Ma tornando all’episodio di giovedì scorso, cosa è successo di tanto scandaloso? Ebbene durante la sua esibizione la cantante ha richiamato un fan perché non era in piedi a cantare, come il resto del pubblico, non accorgendosi che era sulla sedia a rotelle. “Cosa fai seduto laggiù?” ha chiesto a una fan bloccando di fatto il concerto. Poi, camminando verso il bordo del palco, si è avvicinata al pubblico e si è resa che il fan era seduto su una sedia a rotelle. “Mi dispiace”, ha detto “Sono felice che tu sia qui”.

Il momento è stato filmato e condiviso milioni di volte su varie piattaforme di social media, con gli utenti che hanno criticato Madonna per i suoi modi. Madonna, dopo le scuse, è tornata al centro del palco per riprendere la sua esibizione. Ma è stata riempita di critiche, dicendo che la sua domanda era a prescindere “offensiva” e che non deve interessarsi quando qualcuno sceglie di sedersi o di stare in piedi durante lo spettacolo.