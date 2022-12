“Se n’è andata”. Lutto nella musica, l’atroce notizia della figlia sui social: “Mamma è morta”

Lutto nella musica, è morta la madre di Cher. Georgia Holt, 96 anni, è scomparsa a Los Angeles. Ad annunciarlo ci ha pensato la stessa cantante che su Twitter ha semplicemente scritto: “Mamma se n’è andata”. La Holt era il nome d’arte della donna, che in realtà si chiamava Jackie Jean Crouch. Artista anche lei, era un’attrice, cantante e modella americana. La donna ha recitato in diversi film degli anni 50 e ha posato per molti servizi fotografici. Ma anche la musica nella sua carriera: la Holt infatti ha anche pubblicato un album.

A raccontare di lei è la stessa Holt in una recente intervista: “Se urto contro un muro o cado o rimbalzo. Sono sopravvissuta a molte cose nella vita, le donne della nostra famiglia sono fatte così. Ho sempre supportato mia figlia e le ripetevo: ‘Forse non sarai la più bella, la più talentuosa, la più intelligente, ma se consideri tutte le doti che hai capirai che sei speciale’.

Quando mi sono trasferita in California ho cambiato nome e ho frequentato una scuola di recitazione. La mia è una tipica storia americana. Una che viene dal nulla e si ritaglia il suo spazio nel mondo. Mia figlia Cher è riuscita a fare anche di meglio e son così fiera di lei. Noi abbiamo sangue cherokee che ci scorre nelle vene. Mio padre beveva troppo, quando era sobrio era anche divertente”.

“Era un uomo bellissimo, ma con lo spirito di un ragazzaccio. Lui non è mai cresciuto davvero. Mio padre iniziò a farmi cantare a 5 anni. Ogni giorno dovevo provare prima di poter giocare. Per pochi centesimi lui mi portava a cantare in squallidi locali. Era il periodo della grande depressione e servivano i soldi per andare avanti. Però devo qualcosa anche a lui nonostante tutto. Fu lui il primo a portarmi a Los Angeles”.

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

All’inizio del settembre scorso la donna era stata ricoverata per polmonite per poi essere dimessa. La stessa Cher aveva raccontato sui social i problemi di salute della madre e i progressi dopo il ricovero ringraziando i fan per il supporto e l’affetto. Come riporta il Daily Mail, Cher aveva reso omaggio a sua madre nel 2013 con un documentario trasmesso su Lifetime intitolato ‘Dear Mom, Love Cher’.

