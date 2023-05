Lutto per Eros Ramazzotti. L’artista italiano, da poco diventato nonno per la prima volta grazie alla nascita del primo figlio di Aurora e del fidanzato Goffredo Cerza, sui social ha pubblicato un lungo post e un video per ricordare la collega scomparsa la sera di mercoledì 24 maggio. Tanti i messaggi di cordoglio per l’addio a una delle più grandi cantanti internzionali. Anche Eros ha voluto scrivere un post e ricordarla con parole affettuose.

“Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros”, ha scritto Eros Ramazzotti su Instagram, dove ha pubblicato un video intervista girato all’epoca della pubblicazione del singolo ”Cose della vita”.



Leggi anche: “Non si chiama Cesare”. Aurora Ramazzotti, il vero nome del figlio svelato solo ora. Ci ha pensato papà Goffredo





Lutto per Eros Ramazzotti, l’addio all’amica Tina Turner

Eros Ramazzotti e Tina Turner hanno collaborato in passato, nel 1998, con il duetto nel brano del cantante romano ‘Cose della vita’, in quella occasione cantata in doppia lingua. Tina Turner si è spenta dopo una lunga malattia a 83 anni. Lo ha annunciato il suo portavoce: “Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

Tina Tuner viveva scelto la Svizzera, la città di Kusnacht vicino Zurigo, per trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Nel 2013 aveva ricevuto la cittadinanza svizzera, rinunciando al passaporto statunitense. Artisti, intellettuali, musicisti, compositori a poche ore dalla notizia la ricordano sui loro profili social. “Ci lascia una leggenda. Ti ricorderemo per sempre. Unica inimitabile. Un mito vero”, scrive Cristiano Malgioglio.

Anche Vittorio Sgarbi, commosso, ci ricorda che Tina Turner è stata una “voce inconfondibile. Non replicabile. Con un timbro unico come il Dna di ognuno di noi. Tina Turner era una di queste voci. Superba, magnetica, travolgente. Semplicemente una grande donna del rock”. Anche la politica rende omaggio alla grande cantante scomparsa. “Addio a Tina Turner, un’icona della musica mondiale – scrive Maria Elena Boschi- donna forte e grintosa che ha rivoluzionato il rock moderno”.