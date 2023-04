Da quasi una settimana Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è stato fatto dalla stessa influencer e figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e dal fidanzato Goffredo Cerza attraverso un post apparso sui loro profili ufficiali Instagram. Nello scatto la manina del neonato insieme a quella del neo papà. Poi un’altra immagine di lei e del suo compagno, con il quale sta insieme da cinque anni. Tra le storie pubblicate su Instagram si poteva notare un altro particolare, il nome del bimbo.

Il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si chiama Cesare. Il nome si poteva leggere nel braccialetto delle clinica svizzera in cui il piccolo è nato il 30 marzo. “Papà di Cesare”, sul polso di Goffredo Gerza, e ovviamente ”mamma di Cesare” sul braccialetto indossato dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, diventata mamma per la prima volta.

Aurora Ramazzotti, svelato il vero nome del figlio Cesare

Durante un’intervista rilasciata da Eros Ramazzotti al settimanale Oggi era stato spoilerato un altro nome, ma è evidente che era sbagliato. “Pare sarà chiamato Nicolò“, aveva detto il giornalista durante l’intervista e il cantante aveva commentato senza smentire: “Le scelte dei figli sono sacre. Adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”. Niente da fare per Nicolò, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si chiama Cesare.

A quattro giorni dalla nascita, Goffredo Cerza ha svela l’altro nome scelto. Non solo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si chiama Cesare Augusto. Un altro riferimento riferimento storico a Roma, città in cui il giovane è cresciuto e in cui abitano ancora i genitori e la sorella. Il secondo nome del bambino è stato svelato da Goffredo in una Instagram story.

Nella foto pubblicata dal fidanzato di Aurora Ramazzotti è immortalata una torta con la scritta “Cesare Augusto”. È evidente, quindi, che il secondo nome del loro figlio è proprio Augusto. Due nomi molto importanti, che come detto fanno riferimento alla storia di Roma, città in cui Goffredo Cerza è nato e cresciuto fino al trasferimento a Milano per gli studi. Gaio Giulio Cesare Augusto, meglio conosciuto come Ottaviano o Augusto, è stato il primo imperatore romano dal 27 a.C. al 14 d.C.