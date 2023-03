La notizia più attesa è finalmente arrivata: Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha partorito dopo 9 lunghi mesi. L’annuncio è stato fatto dalla stessa influencer attraverso un post, apparso su Instagram. Qui è stata mostrata la manina del neonato e successivamente ha fatto vedere un’immagine di lei e del suo compagno Goffredo Cerza intenti a baciarsi. E ha anche ovviamente rivelato il nome del piccolo, nato nelle scorse ore.

Aurora Ramazzotti ha raggiunto l’apice della felicità nella giornata di giovedì 30 marzo. Nella didascalia ha semplicemente scritto: “BFFs“. Sapevamo già il sesso del bebè, che è un maschietto, ma era ancora sconosciuto il nome del bimbo. Adesso sappiamo come si chiama. Immaginiamo anche l’entusiasmo smisurato dei nonni Michelle ed Eros, che si sono avvicinati tra di loro moltissimo nell’ultimo periodo proprio per stare vicini alla figlia in questo momento fondamentale della sua vita.

Leggi anche: “È un bel maschietto!”. Fiocco azzurro per il vip, papà per la prima volta: il dolce annuncio





Aurora Ramazzotti è mamma: come si chiama il figlio

Ormai anche Aurora Ramazzotti stava scherzando su quanto le stesse succedendo, infatti non riusciva ancora a diventare mamma e i 9 mesi sembravano non voler finire più. Ma già nei giorni scorsi si era capito che il momento propizio stesse arrivando, dato che si erano intraviste delle valigie. Sappiamo infatti che si è recata in Svizzera per dare alla luce il bimbo, che ha reso la ragazza e la sua dolce metà Goffredo le persone più felici del mondo. Ma vediamo quindi che nome hanno scelto per il piccolo.

Tantissimi i commenti ricevuti da Aurora Ramazzotti, che ha chiamato il primo figlio Cesare. Tra i famosi hanno commentato Levante: “Si vola, buon viaggio tesori”, Beatrice Valli: “Auguri ragazzi”, Tommaso Stanzani: “Congratulazioni”. Ora si aspettano ovviamente le reazioni anche dei nonni famosi, che potrebbero intervenire sui social network già nelle prossime ore.

Ovviamente sono tutti al settimo cielo e anche Aurora non poteva chiedere di più. La sua famiglia le è stata sempre al suo fianco in questa fase delicata e bellissima della sua vita. E ora può finalmente godersi con Goffredo il suo bimbo Cesare.