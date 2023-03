“È un bel maschietto!”. Fiocco azzurro per il vip, papà per la prima volta: il dolce annuncio

Fiocco azzurro per il vip e la moglie, l’imprenditrice ed insegnante di fitness statunitense, al suo fianco da più di 11 anni, sono diventati genitori del primo figlio. La coppia ha raccontato il proprio viaggio sui social con tante foto e aggiornamenti della gravidanza. La famiglia, gli amici e i fan hanno commentato l’arrivo della figlia sommergendo l’attore Nico Tortorella e la moglie di auguri.

In una dichiarazione a People, la coppia aveva parlato della difficoltà di diventare genitori: “Stavamo provando a concepire da due anni e siamo felici di dire che il nostro bambino ha finalmente deciso che è il momento giusto. Come ti diranno tutti coloro alle prese con l’infertilità, non è facile”, avevano detto i due.

“Dopo mesi e mesi di ansia e incognite, stiamo iniziando a vedere quanta magia e guarigione ha da offrire questo viaggio. – avevano detto l’attore Nico Tortorella e la moglie Bethany C. Meyers – Certo, c’è ancora tanta strada da fare e sappiamo che certi giorni saranno più difficili di altri. Ma oggi è da celebrare. Oggi siamo un passo più vicini all’essere genitori e avere un figlio“.

Kilmer Dove Meyers Tortorella è il figlio dell’attore di origine italiana Nico Tortorella e della moglie Bethany C. Meyers. Tortorella ha recitato in The Walkin Dead World Beyond, ma ha lasciato il segno con numerosi ruoli nel corso della loro carriera. Nel 2010 ha interpretato un ruolo secondario nel film di Joel Schumacher, Twelve. Fa parte del cast del film horror Scream 4.

Nel 2013 Nico Tortorella ha girato un primo pilot di Eye Candy, interpretando il detective Tommy Calligan, è apparso nella serie televisiva targata FOX, The Following, interpretando nella prima stagione Jacob Wells/Will Wilson. Su MTV è conduttore del programma Just Tattoo of Us USA insieme a Snooki di Jersey Shore.