Notizia da sogno per la vip italiana, che ha annunciato di essere in dolce attesa. E lo ha fatto con un post social decisamente a sorpresa, infatti lo ha tenuto nascosto per diverso tempo e ha rivelato tutto ai suoi follower solamente al sesto mese di gravidanza. Bellissime le immagini pubblicate dalla donna, che ha proposto una carrellata di scatti del suo pancione. La famosa in questione è Rosaria Cannavò, che è incinta per la prima volta nella sua vita. E la sua gioia è proprio incontenibile.

Rosaria Cannavò non è l’unica vip ad aver annunciato di essere incinta in questi giorni. A rivelare la stessa cosa è stata la conduttrice Eleonora Boi, sposata con Danilo Gallinari: “Felici per 4, non vediamo l’ora di conoscerti“. Non si sa però se nascerà un bimbo o una bimba, cosa che probabilmente riferiranno più avanti. Ciò che sappiamo con sicurezza è che hanno già una figlia, che si chiama Anastasia, che è venuta alla luce nel 2020 e ha quindi quasi 3 anni. E ora è toccato anche al volto di Canale 5.

Leggi anche: “Sono incinta, saremo quattro”. La conduttrice tv aspetta un altro figlio dal marito famoso





Rosaria Cannavò incinta per la prima volta

La bellissima Rosaria Cannavò, incinta di sei mesi, ha scritto nella didascalia che ha accompagnato le sue fantastiche foto: “Eri un desiderio dentro al nostro cuore. Grata di crescere giorno dopo giorno insieme a te. Papà e mamma non vedono l’ora di stringerti forte… ti aspettiamo! NB: giuro che non vi assillerò con mille foto e video. Ma sarò parsimoniosa, spero”. E ha aggiunto gli hashtat #6MonthPregnant, ovvero #6MesiIncinta e #Noi. Una gioia enorme per lei e il suo fidanzato.

Rosaria Cannavò, che ha 39 anni, è nota per aver partecipato due anni fa all’Isola dei Famosi. Colui che diventerà papà è Francesco Casagrande, che lavora come fisioterapista ed è legato sentimentalmente all’ex naufraga da un paio di anni. Diversi i vip che le hanno fatto gli auguri sotto il suo post, infatti troviamo i commenti di Guendalina Tavassi: “Auguri bellezza”, Katia Pedrotti: “Auguriiiiiii”, Marco Bellavia: “Weilaaaa brava, congratulazioni” ed Emanuela Tittocchia: “Mio dolce tesoro, che bello”.

Il sito Fanpage ha anche ricordato altre esperienze lavorative, che hanno reso celebre la 39enne Cannavò. In passato è stata protagonista come showgirl e anche ballerina a Sarabanda, Paperissima e I Raccomandati. E ora anche a livello personale il sogno più grande si è avverato.