Meravigliosa notizia per la conduttrice televisiva e suo marito famoso, che stanno per diventare mamma e papà per la seconda volta nella loro vita. Emozioni a non finire per la coppia, che tramite Instagram ha annunciato l’imminente arrivo del bebè. Diverse le immagini postate, con tanto di pancione in bella vista della donna, che si preannuncia a portare a termine una nuova gravidanza. Parliamo di Eleonora Boi, che è incinta e tra qualche mese avrà la gioia di essere madre bis.

Una notizia che arriva poche ore prima di un altro grande annuncio nel mondo dei vip. Eleonoraa Boi ha rivelato di essere incinta, mentre il calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo e sua moglie Clarissa Franchi sono già diventati genitori. Non ha utilizzato molte parole per fare l’annuncio, ma sono bastate per scatenare l’entusiasmo dei suoi fan: “27.02.2023 Benvenuta amore nostro“, con tanto di cuore allegato. E si è potuto leggere anche il nome dato alla neonata, ovvero Carolina.

Eleonora Boi è incinta: gioia enorme per la conduttrice tv

Una comunicazione social da urlo quella di Eleonora Boi, che oltre a postare le foto di lei incinta, ha anche scritto nella didascalia: “Felici per 4, non vediamo l’ora di conoscerti“. Non si sa però se nascerà un bimbo o una bimba, cosa che probabilmente riferiranno più avanti. Ciò che sappiamo con sicurezza è che hanno già una figlia, che si chiama Anastasia, che è venuta alla luce nel 2020 e ha quindi quasi 3 anni. Lei è un volto noto del piccolo schermo, mentre lui un grandissimo campione dello sport.

Parlando della vita lavorativa di Eleonora Boi, è una giornalista sportiva nonché presentatrice, classe 1986. Dopo aver preso parte a Miss Italia, ha lavorato a Sportitalia prima di diventare ospite di Quelli che il calcio. 9 anni fa ha anche presentato SI Basket. Successivamente è entrata nel team di Sport Mediaset, riuscendo a diventare conduttrice delle serate del dopo-partita di Champions League. Ed è anche stata ospite in diverse circostanze di programmi importanti come Tiki Taka, condotto all’epoca da Pardo.

La Boi è unita in matrimonio dal luglio 2022 con il cestista dell’NBA Danilo Gallinari. Quest’ultimo è attualmente una ala dei Boston Celtics, mentre in passato ha indossato le casacche di Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, New York Knicks, Atlanta Hawks e Oklahoma City Thunder.