Notizia meravigliosa per il vip italiano, che ha nuovamente allargato la sua famiglia. Ci ha pensato lui stesso a fare l’annuncio top con un meraviglioso post apparso sul social network Instagram. Una foto che è stata gradita da migliaia di suoi follower, che gli hanno fatto immediatamente gli auguri. Gioia enorme per il giovane e sua moglie, che sono diventati di nuovo genitori. A fare lo splendido annuncio è stato Giovanni Di Lorenzo, che da poche ore è papà per la seconda volta. E la festa è già partita.

Sta già vivendo un momento da sogno a livello professionale, ma ora anche a livello personale la gioia ha raggiunto l’apice. Giovanni Di Lorenzo è quindi diventato papà bis a circa tre anni dalla nascita della prima figlia, che si chiama Azzurra. Era infatti venuta alla luce nel 2020. Meno di un anno fa aveva vissuto un altro momento straordinario, infatti era stato celebrato il suo matrimonio. Una vita di coppia perfetta per l’uomo, che ha ricevuto i complimenti e gli auguri anche da diversi volti noti.

Giovanni Di Lorenzo è diventato papà per la seconda volta

Indimenticabile la giornata di lunedì 27 febbraio per Giovanni Di Lorenzo, che potrà farsi chiamare papà per la seconda volta nella sua vita. Non ha utilizzato molte parole per fare l’annuncio, ma sono bastate per scatenare l’entusiasmo dei suoi fan: “27.02.2023 Benvenuta amore nostro“, con tanto di cuore allegato. E si è potuto leggere anche il nome dato alla neonata, ovvero Carolina. E ha anche taggato la moglie, con la quale si è sposato nel giugno del 2022. Ora sono diventati quattro e chissà se in futuro decideranno ancora di rendere sempre più grande il loro nucleo familiare.

Il calciatore del Napoli e della nazionale italiana ha quindi scelto il nome di Carolina per la seconda figlia, insieme alla coniuge Clarissa Franchi. La pagina Instagram ufficiale della Serie A ha commentato: “Benvenuta Carolina”. E poi sono arrivati diversi messaggi anche da suoi ex compagni di squadra come Dries Mertens: “Auguriii”, Fabian Ruiz: “Auguri” e Kalidou Koulibaly: “Auguri a voi capitano”. Ora l’obiettivo di Di Lorenzo si sposta sul lato sportivo, dove sogna di vincere lo scudetto con la compagine partenopea.

Giovanni Di Lorenzo, 29 anni, è anche diventato campione d’Europa con l’Italia nel 2021. Milita con la casacca del Napoli, di cui oggi è capitano, dal 2019. In precedenza aveva indossato le maglie di Lucchese, Reggina, Cuneo, ancora Reggina, Matera ed Empoli.