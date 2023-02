Splendida notizia per il vip, che ha accolto per la prima volta nella sua vita un nipote. Una gioia incommensurabile, che ha provato ad esprimere tutta la sua gioia a parole e con una foto bellissima, che lo ritrae insieme al bimbo appena nato. Festa grande nella sua famiglia, anche se non ha riferito tantissimi dettagli. La notizia più bella ha raggiunto Gene Gnocchi, diventato nonno a 67 anni. E il nome dato al neonato è decisamente molto particolare e ricco di significato.

Un annuncio da brividi quello di Gene Gnocchi, che è finalmente nonno. Soltanto due mesi fa un altro personaggio famoso, Christian De Sica, ha gioito per l’imminente nascita della nipotina: “Non vedo l’ora di conoscerla, vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo”.

Gene Gnocchi è nonno per la prima volta

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Gene Gnocchi ha annunciato di essere nonno con una foto straordinaria. Si è fatto scattare un’immagine, mentre era intento a tenere in braccio il piccolo. Lui indossava una mascherina per proteggersi dal coronavirus, che ancora è utilizzata nelle strutture sanitarie. Queste le parole scelte dal comico 67enne: “I due Eugenio, nonno e nipote! Emozione“. E sono apparsi subito innumerevoli mi piace e anche centinaia e centinaia di commenti.

Il nome scelto per il nipote è proprio un omaggio a Gene Gnocchi, che si chiama Eugenio Ghiozzi. Ignoto però chi sia il figlio che gli ha permesso di esaudire questo desiderio. Ricordiamo che i figli sono Silvia, Marcello ed Ercole. Queste le reazioni dei suoi follower: “Auguroni nonno Eugenio e anche ai genitori”, “Auguriii nonno”, “Più bella cosa non c’è”, “Congratulazioni di cuore, immagine bellissima e senza tempo. Avere un nonno così speciale non è da tutti”, “Congratulazioni Gene”, “Bellissimo, tanti auguri”.

Gnocchi, classe 1955, è anche un noto cabarettista, conduttore televisivo, scrittore e cantante. In televisione, parlando degli ultimi anni, è protagonista dal 2020 di Quarta Repubblica mentre dal 2017 al 2020 è stato anche nel piccolo schermo a diMartedì.