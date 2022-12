“Tra poco arriva Bianca”. Fiocco rosa per Christian De Sica, l’annuncio più tenero è davvero inaspettato

Christian De Sica super felice: la splendida notizia sulla vita privata è arrivata in queste ore e tra i suoi fan è il delirio. Ha deciso infatti di rilasciare un’importante intervista al settimanale Gente, visto che ha voluto sponsorizzare il film Natale a tutti i costi, che sarà visibile sulla piattaforma Netflix. E qui si è lasciato andare ad una confessione importante, che ha raccolto ovviamente l’apprezzamento di tutti. Ha svelato, insieme a sua figlia Maria Rosa, anche dei dettagli intriganti su ciò che sta per succedere.

Gioia enorme in famiglia per Christian De Sica, con la notizia sulla sua vita privata che ha già occupato le pagine di giornali e siti. Era da tempo che si attendevano questo tipo di dichiarazioni e ora il momento propizio è arrivato. All’età di 71 anni sta per coronare uno dei tanti sogni che ogni essere umano si prefigge di raggiungere. Non potrebbe chiedere certamente di più, dato che oltre al successo professionale che continua a crescere anno dopo anno, si è adesso aggiunto quello strettamente personale.

Leggi anche: Christian De Sica, scoppia la polemica. Quella battuta non è piaciuta affatto





Christian De Sica, splendida notizia sulla sua vita privata

Ecco cosa ha rivelato Christian De Sica a Gente, una notizia sulla sua vita privata destinata a mandare tutti in visibilio: “Non vedo l’ora di conoscerla, vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo”.

Quindi, Christian De Sica sarà nonno per la prima volta in assoluto grazie alla figlia Maria Rosa, che è in dolce attesa da 7 mesi. E queste sono state le parole della donna, che ha svelato anche il sesso e il nome del bebè: “Si chiamerà Bianca. È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia, che nascerà tra fine febbraio e inizio marzo. Sono al settimo mese e il pancione inizia a essere bello pronunciato e mi rendo conto di affaticarmi in fretta”.

Christian De Sica si è unito in matrimonio con la sorella di Carlo Verdone, Silvia, 43 anni fa. Dalla loro unione sono venuti alla luce il primogenito Brando e Maria Rosa. Quest’ultima è una costumista di 35 anni e ha una grande passione per il mondo della musica. Lei è anche stata la fondatrice del brand Mariù.