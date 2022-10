Tv e musica in lutto, trovato senza vita. Pochi giorni fa la notizia choc, oggi la conferma

Trovato morto Koray Alpergin, noto anche come dj Koray o “Koray Bizim”. Il noto presentatore radiofonico e tv turco e fondatore delle stazioni turche londinesi Bizim FM e Kral FM, è stato trovato morto in circostanze sospette, molto probabilmente vittima di un omicidio avvenuto dopo un rapimento forse a scopo di estorsione.

Koray Alpergin, 43 anni, e la sua ragazza sono stati rapiti fuori dalla casa del dj giovedì sera dopo essere tornati da una serata fuori nel centro di Londra. Si ritiene che la coppia sia stata rapita d almeno tre uomini, ora sottoposti a interrogatorio della polizia. Dopo quasi 36 ore senza notizie, gli amici hanno lanciato una campagna sulle persone scomparse nel disperato tentativo di scoprire cosa fosse successo alla coppia, poi è arrivata la tragica notizia dalla polizia. Gli agenti impegnati nella ricerca dei due fidanzati hanno annunciato di aver trovato il corpo di un uomo in un bosco a Loughton.

Koray Alpergin, dj e conduttore radio rapito e ucciso a Londra

Gli amici intimi della famiglia hanno confermato a T-VINE che Koray Alpergin è stato trovato morto e che si crede sia stato ucciso. La ragazza di Koray, che è di Istanbul e che si trovava in Inghilterra per qualche giorno, è sopravvissuta e sta aiutando la polizia nelle indagini. I due fidanzati sarebbero stati rapiti e fatti salire su un furgone parcheggiato davanti casa contro la loro volontà.

Tre persone sono state fermate e sottoposti a interrogatorio. Sul corpo di Koray Alpergin è stata intanto disposta l’autopsia. Sui social tanti i messaggi in ricordo del dj e conduttore scomparso. Uno degli amici più cari di Koray Alpergin, Mehmet Korkmaz, lo ha definito “Amico mio, fratello maggiore, mio ​​confidente. Sei sempre nei nostri cuori”. Tra i tanti messaggi in ricordo del dj scomparso anche quello del dj e attore Hass J Junior.

“Amico mio, fratello. – ha scritto l’amico di Koray Alpergin – Musica e intrattenimento è stato il modo in cui ci siamo conosciuti 20 anni fa e la nostra amicizia è iniziata da allora. Abbiamo condiviso molti bei momenti insieme nel corso degli anni e ci siamo aiutati a vicenda in situazioni che gli altri non conosceranno mai. Sono scioccato e devastato dal fatto che Dio ti abbia portato via da noi così presto. Ci mancherai per tanti motivi, sei stato amato da tanti per quel carattere e quel vero cuore che portavi. Mi mancherai. Ti amo uomo. Riposa in pace Re”.