Momento dolcissimo durante il Jovi Beach Party. È proprio durante uno degli ultimi live che Jovanotti ha baciato la moglie in diretta, dedicandogli di fatto “A te”, una della canzoni d’amore (italiane) più toccanti di sempre. Le cose tra Jovanotti e Francesca Valiani vanno bene da oltre 30 anni e Lorenzo ha voluto omaggiarla così, baciandola davanti a migliaia di persone. Una scena che, neanche a dirlo, è stata immortalata dai presenti, tanto da diventare virale su TikTok con oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Ecco Jovanotti che durante la canzone, si avvicina al bordo del palco, dove è presente anche la figlia Teresa, e bacia Francesca. Dolcissima anche la reazione della 23enne che sorride vedendo i suoi genitori ancora così belli e innamorati. Come dicevano, Jovanotti e Francesca Valiani stanno insieme da circa trent’anni. I due erano ancora adolescenti quando si sono conosciuti a Cortona, città in provincia di Arezzo di cui sono originari entrambi.





Jovanotti ha baciato la moglie in diretta: momento dolcissimo al Jovi Beach Party

Dopo il colpo di fulmine, il fidanzamento dal 1994, poi le nozze nel 2008. C’è da dire che non è stato però tutto rose e fiori tra i due: ci sono stati anche momenti molti duri da affrontare. Come il tradimento di lei, superato con un mea culpa di lui (“Il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione”, ha dichiarato).

Ma anche come la lotta della figlia Teresa contro il cancro, vinta solo l’anno scorso, che oggi è alle spalle. Ora però, che il peggio è passato, c’è da pensare solo alla musica e ai concerti in posti splendidi. Tantissimi i siparietti durante questo tour, che stanno diventando virali sui social.

Come dimenticare quel video in cui la stessa Francesca viene fermata per errore al momento di accedere al palco. Nessuno ci aveva fatto caso che era la moglie dell’artista? Ma anche quello che invece immortala il primo matrimonio gay celebrato dal cantante 55enne in occasione dei suoi live. Momenti bellissimi quelli che si vivono ai Jovi Beach party, una festa, in pratica.

