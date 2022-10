Avete mai visto il figlio di Ignazio La Russa? È un cantante molto famoso

Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato, tutti conoscono la sua storia politica ma non tutti il fatto che sia anche papà di un famoso cantante. Nel corso del primo discorso dopo l’elezione a seconda carica dello Stato La Russa è apparso molto emozionato. Le sue prime parole sono di ringraziamento: “Ringrazio di cuore chi mi ha votato anche fuori dal centrodestra, sarò inflessibile nel difendere i diritti di maggioranza e opposizione. Il mio ringraziamento sincero va alla presidente di questa giornata, senatrice Segre, che non voglio chiamare presidente provvisoria, ma presidente morale. Non c’è una sola parola di quello che ha detto che non abbia meritato il mio applauso”.



“Ho cominciato a fare politica nelle organizzazioni giovanili: l’ho fatta nei momenti duri, durissimi, della contestazione, della violenza, della resistenza al terrorismo. C’è una frase che mi ha ispirato su come comportarmi in quegli anni, quando l’immagine che oggi vediamo non solo non era possibile, ma non era neanche sognabile ed immaginabile. Era una frase di un Presidente della Repubblica italiana, di estrazione certamente non identica alla mia”.

Ignazio La Russa, il terzo figlio Larus è un famoso rapper: la lite con Fedez



“Questo Presidente, che abbiamo apprezzato anche nelle sue esternazioni extrapolitiche (penso a quando abbiamo vinto i campionati del mondo di calcio), era Sandro Pertini e la frase era la seguente: ‘Nella vita talvolta è necessario saper lottare non solo senza paura, ma anche senza speranza’”. E speranza serve in questo momento, specie alla generazione più giovane.



Come quella di suo figlio Leonardo Apache, terzogenito del presidente del Senato conosciuto come Larus. Reso celebre dal padre, ha lanciato nel marzo del 2019 il suo video Sottovalutati (rmx) in collaborazione con Apo Way, mandando ai matti il padre, che è intervenuto per spiegare alcune cose sulla sua vita. Larus è famoso anche per un’altra questione: per una lite con Fedez.



A quanto pare Larus avrebbe contattato in privato il rapper milanese per alcune frasi sul padre. Fedez gli avrebbe detto di aspettare la loro eventuale querela. Il dibattito tra i due era alla fine degenerato, Fedez aveva dato a Larus dello xenofobo e ha concluso: “Ci mancavano solo i figli di politici che fanno la trap. Già a dirlo mi vengono i conati“.

