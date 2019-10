“Una nullità”. Chiara Giordano, la ex di Raoul Bova racconta tutto il suo dolore (c’è di mezzo sempre “lui”)

Chiara Giordano a cuore aperto parla del dolore che ha dovuto sopportare per la fine del matrimonio con Raoul Bova. Figlia di due noti avvocati – Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace – Chiara Giordano è stata da sempre una ragazza molto studiosa. Quando era piccina il suo sogno era diventare veterinaria e, grazie alla costanza e alla determinazione, ha raggiunto il suo obiettivo e oggi, dopo un brillante percorso universitario, fa proprio la veterinaria.

Ovviamente Chiara Giordano è divenuta celebre per la sua storia con Raoul Bova. Il mitico attore italiano aveva perso la testa per Chiara nel lontano 1997 e, per stare con lei, aveva lasciato l’allora fidanzata Romina Mondello (attrice ed ex ragazza di Non è la Rai). Della storia tra Chiara Giordano e Raoul Bova si parlò fin troppo mai cercarono sempre di preservare la loro privacy. Ma dopo 13 anni d’amore e due figli – Alessandro Leon e Francesco – le cose tra i due iniziarono a precipitare. Era l’inizio della fine. Continua a leggere dopo la foto

















Dopo la crisi con la moglie, Raoul Bova si innamora di Rocío Muñoz Morales con la quale sta ancora oggi. Lì per lì Chiara non prese per niente bene la decisione del marito e soffrì molto. Solo oggi, a distanza di anni, riesce a raccontare serenamente il dolore di quel periodo. Oggi finalmente Chiara ha metabolizzato ed è riuscita a ritrovare se stessa. Anche i rapporti con l’ex marito oggi sono ottimi. Chiara ha raccontato tutto in un’intervista al settimanale F. Continua a leggere dopo la foto









“Io e il mio ex marito ci frequentiamo – ha detto Chiara Giordano – È il padre dei miei figli, quindi quando si tratta di stare insieme a loro e passare del tempo insieme è un piacere. Per esempio, abbiamo appena festeggiato i 18 anni di Francesco”. Ora va tutto bene, ma non è stato facile raggiungere questo equilibrio. Per lei è stata davvero dura: “Quando tuo marito va via con una donna più giovane ti senti una nullità come donna, come moglie”, ha raccontato. Continua a leggere dopo la foto





E ha aggiunto: “Però poi, in sala da ballo, davanti allo specchio, piano piano ho tirato fuori la femmina che c’è in ognuna di noi e che avevo perso. L’età non conta, l’aspetto fisico nemmeno, è una forza che va oltre, energia pura”. Chiara Giordano ha ritrovato se stessa grazie alla danza, che l’ha fatta letteralmente rifiorire. Lo aveva già fatto sapere ad Amici Celebrities. “Quando sono nate le bambine Raoul mi ha chiamata, anche se io non le ho conosciute di persona perché non c’è stato modo, le ho viste sui giornali”, ha concluso.

