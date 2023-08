Emma Marrone in lacrime davanti a tutti. La famosa cantante salentina, famosa per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, sta passando un momento emotivamente molto forte. Ed è la stessa artista a farlo sapere a tutti, condividendo un video davvero molto intenso. Non sono stati anni semplici questi per Emma Marrone. Come tutti sanno, la donna si è ammalata di tumore all’utero e alle ovaie quando aveva 24 anni. Non era ancora la star della musica che tutti conosciamo. Si è operata, ha affrontato la malattia e poi ha fatto il provino al talent Amici.

Sembrava tutto ok, fino al ripresentarsi del cancro nel 2013. Anche stavolta Emma Marrone è costretta a fermarsi per colpa del tumore che è tornato a colpire le ovaie. E nella seconda operazione i medici non possono salvare tutto come avevano fatto con la prima. Poi ancora problemi il 20 settembre 2019, ovvero quando annuncia ai fan che deve rinunciare a un concerto perché costretta a fermarsi per problemi di salute.





Emma Marrone in lacrime davanti a tutti

Otto giorni dopo è libera, ci è riuscita di nuovo ed è fuori dall’ospedale. Poco dopo muore l’amato padre. Rosario Marrone, il papà della cantante, è morto a soli 66 anni. A dare la tragica notizia è stata la stessa figlia attraverso un post su Instagram: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

Rosario è scomparso all’improvviso nella serata di domenica 4 settembre 2022 e da allora nulla è stato più lo stesso. Ora Emma Marrone torna sui social per un annuncio dolcissimo: il suo nuovo album e dopo tutte queste emozioni non può far altro che piangere. “Mi stavo ca..ando sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono”.

“Grazie, non vedo l’ora di esibirmi, sono troppo emozionata. Siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca”. Adesso Emma Marrone non vede l’ora solo di tornare a cantare con i suoi fan dopo anni di dolore, sofferenza e perdita. È successo di tutto ma anche stavolta Emma ce l’ha fatta.

