Elton John ricoverato in ospedale. È questo quello che emerge da un comunicato stampa del suo portavoce. L’uomo sembra, sia caduto nella sua casa di Nizza, in Francia. A quel punto, dopo la rovinosa caduta, l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale dove è stato trattenuto e ricoverato. L’uomo è rimasto quindi bloccato al reparto di ortopedia dell’ospedale Principessa Grace, a Monaco-Montecarlo.

Da quello che riporta il suo portavoce, Sir Elton John “è scivolato ieri” ed è stato portato in ospedale a scopo precauzionale. Da quello che poi riporta sempre il suo addetto stampa, Elton John è tornato a casa complessivamente “in buona salute”. Secondo poi alcune fonti molto vicine al giornale inglese The Sun, uno dei re del Pop sarebbe stato sottoposto ad una risonanza cerebrale e lombare.

Elton John ricoverato in ospedale

Da queste non risulterebbero fratture, solo ematomi. Insomma, una gran botta per Elton John che però non ha portato a nulla di grave. Sembra poi che il Sir inglese sia stato dimesso questa mattina e ha fatto ritorno nella sua residenza francese in cui vive in estate con il marito David Furnish e i loro due figli.

C’è da dire poi, che le condizioni di salute di Elton John, almeno negli ultimi anni, hanno preoccupato non poco i suoi fan visto che più di qualche volta ci sono state cancellazioni o rinvii di concerti. La caduta è avvenuta al termine delle ultime grande serate di quello che è stato presentato come il suo tour mondiale di addio. Ma nessuno sa se davvero sia la fine della sua carriera live.

Elton John, notte in ospedale dopo una caduta nella sua villa a Nizza https://t.co/H3bjdzrPbh — Sky tg24 (@SkyTG24) August 28, 2023

L’uomo ha spiegato che avrebbe deciso di ritirarsi dai concerti per ritirarsi alla sua vita col marito e i figli. Elton John lo ha annunciato il giorno del suo 75esimo compleanno. In questa data il cantante britannico ha scritto una lettera ai suoi due figli pubblicata sulla rivista Time: “Voi due siete i doni più grandi che mi siano mai stati dati. Avete riempito il mio cuore di amore e la mia vita di scopo e significato in modi che non pensavo fossero possibili”.

