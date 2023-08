Morgan fuori da X-Factor. È la richiesta che molti stanno facendo dopo le recenti uscite dell’artista durante un concerto a Selinunte. Già protagonista in passato di comportamenti decisamente sopra le righe, il cantautore e musicista ci è cascato nuovamente. Ricordate quando durante il festival di Sanremo si mise ad attaccare Bugo improvvisando e provocando l’eliminazione di entrambi? Beh, stavolta è andato oltre, insultando direttamente il pubblico.

In questa occasione uno spettatore ha chiesto a Morgan di cantare un pezzo dell’indimenticato maestro Franco Battiato. Tanto è bastato per mandare su tutte le furie il cantante: “Mi stai rompendo i co..oni a me che ti sto dando una cosa – ha sbottato – State zitti, basta! Avete rotto il c..o! Ho dei sentimenti!. Non sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh o Fedez. Vai a fare in c..o, fr..io di me..a”. Successivamente Morgan si è scusato, ma ormai il danno era stato fatto.

I fan di X-Factor chiedono di lasciare Morgna fuori dallo show

Tra i primi a reagire di fronte alla sparata di Morgan è stato Marracash che ha scritto sui social: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”. Adesso sono gli appassionati di X-Factor che chiedono l’allontanamento di Morgan da giudice del programma.

C’è infatti chi scrive: “Boicottiamo @SkyItalia se non verrà rescisso il contratto a @InArteMorgan da #XFACTOR” e “Fuori #Morgan da #XFactor , non solo per l’ennesima figura di merd@ con la quale ha dimostrato di essere un omofobo, ma anche perché critica l’attuale industria musicale, i talent etc. Coerenza!”.

Fuori #Morgan da #XFactor , non solo per l'ennesima figura di merd@ con la quale ha dimostrato di essere un omofobo, ma anche perché critica l'attuale industria musicale, i talent etc. Coerenza! — Andrea (@Ildive_73) August 28, 2023

Proprio pochi giorni fa è comparso un post di X-Factor che, guarda che caso, aveva scelto Morgan come uomo immagine. Adesso c’è chi commenta: “Se Morgan resta, quest’anno niente #XF. Anni di messaggi pro-inclusione e tolerance spazzati via da un individuo del genere. Mi auguro venga fatta una sostituzione, come nel caso di Asia Argento, che venne mandata via per molto meno”. E voi, siete favorevoli o contrari a questa sorta di ‘petizione’ on line?

