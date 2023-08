“E io non vedo l’ora”. Michelle Hunziker, all’improvviso l’annuncio che nessuno si aspettava. Bomba

Michelle Hunziker, grande notizia. La bionda e frizzante conduttrice e showgirl è oggi più popolare che mai. Particolarmente attiva sui social con la figlia Aurora Ramazzotti sta vivendo la sua prima estate da nonna tra emozioni uniche, relax, divertimento e qualche immancabile polemica. L’ultima ha riguardato un suo post criticato da molti perché è apparso evidente un ritocchino che molti hanno ritenuto inutile e diseducativo per i più giovani.

Michelle Hunziker, infatti, ha un fisico statuario che davvero poche persone vantano alla sua età. Nonostante ciò ha voluto ritoccare collo e gambe in una foto e parecchi non gliel’hanno perdonato. In ogni caso tanti la adorano e non vedono l’ora di poter assistere ad uno dei suoi show. Ebbene, proprio recentemente Michelle ha dato ai suoi fan una magnifica notizia.

Leggi anche: “Ma cos’è quella roba?!”. Michelle Hunziker: cosa spunta, di terribile, nella foto al mare. È choc totale





Michelle Hunziker annuncia “un progetto top secret” con Gerry Scotti

“Mi rivedrete in tv prestissimo – ha fatto sapere Michelle Hunziker – Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene!”. I due hanno fatto spesso coppia fissa proprio a Striscia La Notizia. Ora il sodalizio pare destinato a crescere ancora.

“Il varietà in tv oggi? Siamo in tanti a combattere – aveva detto poco tempo fa al Corsera Michelle – perché la tv generalista possa sopravvivere in un mondo che offre tante alternative. La soluzione e l’ambizione si trovano nel riuscire a creare un appuntamento, un evento, come può essere il Festival di Sanremo o una grande partita di calcio; generare attenzione e attesa intorno a qualcosa che “va visto”. I social possono anche aiutare in questo senso, con i contenuti virali, con i meme: non vanno visti solo come un mezzo che sottrae pubblico alla tv”.

Mission Impossible? 🎬

No… #MichelleImpossible! I momenti più belli dell'ultima edizione ti aspettano quando vuoi solo su Mediaset Infinity 💫 pic.twitter.com/Tmx4oWIDP1 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 18, 2023

“Nel programma – ha ancitipato Michelle Hunziker – vedrete anche Eros e Aurora. Celebreremo Eros e sarà anche molto emozionante sentirlo parlare di nonnitudine e di tutto quello che comporta. Sarà un momento estremamente gioioso e divertente. Il mio rapporto con Eros? Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello. Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale”.

“Siamo alla follia”. Michelle Hunziker criticata al matrimonio dell’amica: tutti gli occhi su di lei