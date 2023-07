Michelle Hunziker, piovono critiche. La conduttrice di origini svizzere continua a incantare i fan nelle nuove vesti da nonna. Il piccolo Cesare Augusto riempe le sue giornate di sorrisi e momenti divertenti, come quello condiviso su Instagram nel corso del cambio del pannolino. Michelle ironica, Michelle emozionata: i fan non possono che apprezzarla e seguirla incuriositi. Eppure basta poco per attirare l’attenzione degli hater, sempre pronti dietro l’angolo per scoccare frecciatine al veleno. È successo proprio questo quando Michelle ha preso parte ai festeggiamenti del matrimonio di una cara amica.

Dure critiche su Michelle Hunziker. Ma cosa mai avrà fatto scatenare i duri commenti di alcuni utenti? Ai vip basta anche solo un dettaglio per gettarsi in pasto agli attacchi hater e Michelle questo lo sa molto bene. La mamma di Aurora ha raggiunto Roma dove ha preso parte ai festeggiamenti delle nozze di una coppia di amici. Ma il dettaglio non è sfuggito.

Leggi anche: “Guardate che spettacolo!”. Cesare pazzesco con papà Goffredo. Mamma Aurora sta lì a due passi e filma tutto





Dure critiche su Michelle Hunziker: il vestito per le nozze dell’amica non piace

Ad attirare le aspre critiche sarebbe stato proprio il look scelto per l’occasione. Michelle Hunziker ha optato per un abito lungo nero caratterizzato però da un effetto sorpresa vedo-non vedo. Per molti fan la scelta è stata mirata, ma per altri decisamente no. Ad accendere il look, il tacco e qualche accessorio oro mentri i capelli sono stati lasciati al naturale e fluenti.

“Bellissima ma di nero a un matrimonio proprio no” si legge tra i commenti al post e ancora: “Il nero così total pure no! Porta male!“, “Alle cinque di pomeriggio in nero con abito da discoteca ad un matrimonio… hai toppato di brutto“. Nonostante l’outfit non sia piaciuto a tutti, Michelle Hunziker sembra aver accettato le opinioni discordi e reagito con il silenzio. D’altronde Michelle ha ben altro a cui pensare per il momento, piuttosto che dare spazio agli attacchi gratuiti.

Come detto in principio, Michelle sta assaporando il nuovo ruolo di nonna, figura indispensabile nella crescita di un bebè. Il piccolo Cesare Augusto è inondato di cure e amore ogni giorno: “Vado a lavorare carica d’amore”, aveva scritto a corredo delle immagini che ritraevano la manina del nipotino. Ed effettivamente dal 4 maggio ad oggi, il piccolo Cesare Augusto ha fatto entrare nella vita della famiglia un meraviglioso raggio di sole.