Qualche ora fa Michelle Hunziker ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto in cui ci sono le sue tre figlie, annunciando così la comunione di Sole. Ricordiamo infatti che la showgirl ha avuto la primogenita Aurora con il famoso cantante Eros Ramazzotti nel 1996 e poi nel 2013 Sole e nel 2015 Celeste con l’imprenditore Tomaso Trussardi. Ai festeggiamenti era presente anche il fratello della conduttrice, quasi mai apparso pubblicamente.

In questa foto la figlia più grande di Michelle accompagna le due sorelline mano per la mano nella galleria Vittorio Emanuele a Milano. La piccola Sole presenta un abbigliamento tipico per la cerimonia, indossa infatti un vestito lungo e bianco ed una coroncina di fiori. Al momento non sono state pubblicate altre foto, ciò suscita maggiormente la curiosità dei fan nel vedere quale festa la Hunziker ha organizzato per la figlia. A grande sorpresa però appare il fratello dell’ex modella.

Michelle Hunziker: la foto con il fratello suscita scalpore tra i fan

Michelle Hunziker ha mostrato sui social anche il suo outfit. Pure lei ha optato per un completo total white. All’evento è presente ovviamente anche il più piccolo di famiglia, ovvero Cesare. Il primogenito di Aurora Ramazzotti ha reso zie piccolissime Sole e Celeste e non poteva di certo mancare alla cerimonia. Non sono state ancora pubblicate foto in compagnia del padre della piccola, presente senza dubbi alla festa dati anche gli ottimi rapporti mantenuti con la conduttrice. Ma chi è il fratello di Michelle che appare nella foto su IG?

Il suo nome è Harold Hunziker e sono davvero in pochissimi a sapere della sua esistenza, in quanto la sua vita è lontanissima dai riflettori a differenza della sorella. Di lui sappiamo che è nato in Svizzera nel 1970, dunque ha 53 anni, è sposato ed ha un figlio. Professionalmente è un imprenditore e possiede un ristorante a Ginevra. Con Michelle ha un bellissimo rapporto, in passato è anche capitato che passassero alcune festività insieme come il Natale.

Harold è nato dagli stessi genitori di Michelle, ovvero Ineke e Rudolf Hunziker, pittore svizzero-tedesco venuto a mancare nel 2001. I due hanno anche un altro fratello, ovvero Andrea Hunziker, nato precedentemente da una relazione che il padre ebbe con un’altra donna.