Lo scorso 30 marzo, ormai un mese e mezzo fa, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta. Da quel momento la coppia è solita mostrare sui social la quotidianità con il figlio Cesare Augusto. Spesso quindi condividono anche momenti divertenti, da neo genitori, che portano i loro fan a seguirli con maggior piacere, dato che mostrano delle realtà che sono comuni a tutti i genitori di bambini molto piccoli.

Anche la giovanissima nonna Michelle Hunziker pubblica spesso contenuti con il suo piccolo nipotino. Diverse volte ha mostrato la sua gioia per la nascita di Cesare Augusto e proprio qualche giorno fa ha condiviso una foto su Instagram mentre lo teneva in braccio. Nella descrizione ci ha tenuto a ringraziare la figlia Aurora Ramazzotti ed il compagno Goffredo Cerza dicendo: “Ragazzi avete fatto un capolavoro…vi amo”. Adesso però è stato proprio il figlio della coppia a divertire tutto il web.

Leggi anche: “Ma è stupendo!”. Michelle Hunziker presenta il fratello Harold, la bellezza è questione di famiglia





Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: la divertente scena con il figlio

In realtà il compagno di Aurora Ramazzotti non è molto social. A differenza della figlia di Eros e Michelle, Goffredo Cerza pubblica meno spesso contenuti, ma quando lo fa attira molto l’attenzione, dato che per la maggior parte riguardano la sua famiglia. Proprio qualche ora fa ha condiviso due foto sul suo account Instagram. Nella prima si stringe in un tenero abbraccio con Aurora ed il figlio Cesare, durante il ricevimento della prima comunione della secondogenita di Michelle Hunziker.

La seconda foto da lui postata ritrae invece un momento decisamente più ironico e divertente. Difatti Aurora ha immortalato Goffredo subito dopo aver cambiato il pannolino al bimbo. Cerza mostra i suoi vestiti completamente bagnati dalla pipì del piccolo Cesare Augusto. Subito sono ovviamente arrivati i commenti di vari utenti, tra cui: “Ti ha benedetto”. Oppure: “Classica medaglia da ‘pistolino incontrollato’. E poi ancora: “Bisogna essere veloci”, riferendosi proprio al momento del cambio pannolino.

Anche il nonno Eros Ramazzotti è super emozionato per la nascita del suo primo nipote, nonostante sia spesso stato criticato da utenti per la sua assenza, dati gli impegni lavorativi. La stessa Aurora ci ha però tenuto a rispondere, nelle scorse settimane, a queste accuse fatte al padre. Ha mostrato che durante tutti i suoi viaggi le regala sempre qualcosa, dimostrandole così che lei e il piccolo Cesare sono sempre nei suoi pensieri.