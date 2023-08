Un ritocchino qua, un ritocchino là. Anche Michelle Hunziker, diventata famosa nel corso degli anni per il suo fisico statuario e il sorriso perenne, pare ci sia cascata. Si sa, nel mondo dello spettacolo l’apparire conta parecchio. Ma stavolta l’ex di Eros Ramazzotti sembra aver esagerato, almeno secondo qualcuno. Già poco tempo fa la showgirl aveva fatto discutere per la scelta di un abito.

Il suo abito lungo nero , caratterizzato però da un effetto sorpresa vedo-non vedo, era stato apprezzato da molti fan. Ma qualcun altro l’aveva duramente criticata: “Bellissima ma di nero a un matrimonio proprio no” si legge tra i commenti al post e ancora “Il nero così total pure no! Porta male!“, “Alle cinque di pomeriggio in nero con abito da discoteca ad un matrimonio… hai toppato di brutto“. Ora a far discutere è un’altra foto.

I dettagli sospetti nella foto di Michelle Hunziker

In questi giorni Michelle Hunziker si sta godendo il nipotino Cesare Augusto figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che oggi ha quasi cinque mesi. In uno dei suoi ultimi post la vediamo giocare allegramente con la figlia e il bebè, il tutto corredato dalla didascalia “Tante emozioni….❤️“. La foto che ha postato nelle story, però, ha creato un vero e proprio ‘caso’.

Sono stati due dettagli a creare il ‘caso’. Il primo all’altezza della pancia dove i colori sembrano particolarmente netti, in un modo che sembra poco naturale. Quasi come se l’addome fosse quello di un cartone animato e non di una persona in carne ed ossa. Poi il collo: qui il ritocco sembra evidente con le stesse sospette ombre e delle linee decisamente poco credibili con colori che vanno fuori dalla linea del collo.

Per la sua prima vacanza da nonna, il piccolo è nato lo scorso 30 marzo, Michelle Hunziker ha scelto la Costa Smeralda, una delle località marittime più note nel nord-est della Sardegna. Tutto sta filando liscio tra giochi con il piccolo, baci alla figlia Aurora Ramazzotti avuta da Eros e il calore e l’affetto che solo le persone più care sanno donare. Peccato per quei ritocchini alla foto… Probabilmente Michelle non sa che in Norvegia, poco tempo fa, hanno intrapreso una – sacrosanta – battaglia contro i ritocchi perché provocano disagi mentali nei più giovani e fragili che sono bombardati quotidianamente da migliaia, anzi milioni, di foto e video dei cosiddetti influencer…

