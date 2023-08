Veronica Cozzani ancora contro Stefano De Martino, o almeno è quello che tutti hanno pensato quando hanno visto il suo ultimo post. La madre di Belen Rodriguez sembra essere molto dispiaciuta per come sono andate le cose con l’ex compagno della figlia. Ma cosa è successo e cosa ha detto Veronica Cozzani in relazione a Stefano De Martino? Nessuno ha la certezza che stesse parlando di lui, ma sembra evidente che ci sia una frecciatina verso qualcuno nella sua ultima storia.

Alla base di tutto ci sarebbero sempre i presunti tradimenti dell’ex ballerino di Amici. Ma di confermato c’è davvero poco se non alcune forti illazioni dei vicinissimi della coppia. Poi, come se non bastasse, ci si mette anche Veronica Cozzani a gettare benzina sul fuoco. Ed ecco appunto spuntare tra le sue stories una in particolare che sembra essere un criptico messaggio all’ex cognato.

Veronica Cozzani ancora contro Stefano De Martino

Ma cosa ha scritto? Mentre sono tutti in vacanza nella meravigliosa villa, la madre di Cecilia e Belen pubblica questo scatto di un libro che sta leggendo. Tutto sta nel titolo: “ll mio mare – La storia del mio incontro con un narcisista”. Tutti sono convinti che il narcisista in questione sia uno e soltanto uno: Stefano De Martino.

Da quello che si dice, Veronica Cozzani non ha mai visto di buon occhio Stefano De Martino. E non è neanche la prima volta che la donna pubblica qualcosa che tutti credono sia indirizzata proprio a Stefano. L’ultima, ma solo in ordine temporale, è una foto bellissima in cui ci sono lei, Cecilia, Belen e Debora (fidanzata di Jeremias Rodriguez). Tutte e quattro portano le mascherine con l’iniziale sopra.

E anche qui tutti ci hanno visto un messaggio neanche troppo velato proprio ai danni di Stefano De Martino. Chiaramente è la frase che ha lasciato tutti di stucco. Ma ad aver catturato l’attenzione è stata la caption non poco velata. “Las mujeres de esta familia somos guerreras! Vamos mujeres! Las quiero mucho ! mucho”. Ovvero, “le donne di questa famiglia sono delle guerriere, vi amo tanto!”.

