Marica Pellegrinelli e la scoperta del brutto male. L’attrice ed ex moglie di Eros Ramazzotti, segno del Toro e figlia di Enzo ed Emilia Pellegrinelli, ha recentemente raccontato come ha scoperto di avere un serio problema di salute. La 35enne, grande appassionata di arte e moda, donna di una bellezza obiettivamente esagerata, ha rivelato alcuni dettagli sul delicato momento che sta vivendo.

Soltanto un mese fa Marica Pellegrinelli scioccava tutti con il suo annuncio: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”. Adesso aggiunge quando ha capito che qualcosa non andava.

Marica risponde a un follower e spiega come si è accorta del male

Un fan ha chiesto a Marica Pellegrinelli “Ti va di spiegarci come hai scoperto il problema alle ovaie? Servirebbe per la prevenzione”. In un primo momento l’attrice ha risposto “Tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo. Ogni corpo ha un viaggio diverso“. Tuttavia poi ha proseguito: “Principalmente dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti ed era come se il mio corpo aspettasse un bambino di due mesi da 8 mesi”.

Marica ha voluto superare ogni resistenza al pudore e ha aggiunto altri dettagli “Quindi nausea, gonfiore ormonale e blu period (due mestruazioni nello stesso mese, ndr)”. “Avevo fatto una visita ginecologica a settembre ‘21 – dice la Pellegrinelli, oggi fidanzata col dj olandese William Djoko – dopo un ciclo insolitamente lungo“.

“Ma mi dissero che era frequente dopo le due dosi di vaccino – conclude Marica Pellegrinelli – ho iniziato a non star bene a fine ottobre, quindi prima di tornare dalla ginecologa ho praticamente visitato tutti i medici milanesi: smesso di nuotare, di correre, di mangiare latticini. Tanti dettagli che sono spariti dopo l’operazione, per esempio non riuscivo a saltare la corda senza avere minzione”.

