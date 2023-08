Uomini e Donne, a pochi giorni dal via delle registrazioni Ida Platano entra a bomba. Per vedere le prossime puntate bisognerà aspettare il 18 settembre. Della dama si è parlato molto in questa estate con voci di una rottura con Alessandro Vicinanza. Voci ingombranti al punto che la stessa Ida è intervenuta: “Mi sono anche stancata e annoiata, di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi e mesi, ma soprattutto di leggere cose “tu stai insieme ad Ale solo per…”.

>“L’hanno chiamata, ci siamo”. Svolta Barbara D’Urso, la notizia è stata appena scoperta

“No, no no e no, scordatevelo. Perché io mi sono sempre mantenuta da sola da sempre non ho avuto mai bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita”. Una risposta piccata di fronte alle numerose insinuazioni che la sua fosse una storia di comodo, per interessi insomma. Contro gli hater Ida aveva usato il pugno duro con tanto di minaccia di denunce.





Uomini e Donne, Ida Platano presente nella nuova stagione?

Eccomi qua, carica e piena di energia per dirvene quattro. Ma proprio quattro ad alcuni di voi, perché veramente mi avete rotto le pe. Quando dico le pe, le p***e mi sono diventate grosse così. Ma talmente grosse… Perché io la sopportazione ce l’ho, ma poi arrivo al limite. E il mio limite l’avete superato. Il ruolo di madre non si tocca a nessuna madre di questa terra”, aveva detto.

“Siete bravi voi? – continua Ida Platano – voi siete qui a calunniare dalla mattina alla sera e noi a sorbire tutte queste cose. […] Mio figlio non è un poverino. Mio figlio ha l’amore, la serenità e la felicità. Quello che a voi manca sicuramente. Perché o forse non avete niente da fare dalla mattina alla sera, o forse vi piace, godete di questa cosa, di far arrivare davvero una persona all’esasperazione”.

Una situazione limite che potrebbe anche raccontare a Maria De Filippi. Si perché Ida Platano si è lasciata sfuggire una cosa. “Buongiorno, mi sono svegliata credendo che oggi fosse giovedì! Bah, che cosa strana. Chissà perché proprio giovedì, forse giovedì capiterà qualcosa? Boh, chissà…Niente, ora vado, che devo fare due, tre cose e poi…”. il riferimento è all’inizio delle registrazioni. La vedremo in studio? Sembra proprio di sì.