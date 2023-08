Il volto noto di Canale 5 annuncia la sua gravidanza. Qualche giorno fa si era sparsa la voce che il volto noto del popolare programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti fosse incinta. In tanti si erano accorti che qualcosa del genere potesse verificarsi dalle foto pubblicate dalla “bona sorte” dello show. Lei stessa aveva condiviso scatti che avevano incuriosito i fan.

Prima foto in cui non compariva mai per intero, poi è arrivata quella che ha fatto scattare la voce in avanti: il pancino sospetto. Quindi è stato l’esperto di queste faccende Alessandro Rosica a rilanciare la gravidanza facendo gli auguri alla showgirl. A questo punto chi mancava? Beh, soltanto lei… Con un post su Instagram, commentatissimo, ha sciolto tutti i dubbi.

Francesca Brambilla annuncia la gravidanza: chi è il compagno

Con un post pubblicato intorno alle 21 di martedì 22 agosto Francesca Brambilla ha definitivamente sciolto tutti i dubbi: “La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile – scrive – un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia”.

“L’ultimo anno – continua Francesca Brambilla – ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due. Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva”.

Ma chi è il compagno dell’ex coniglietta di Playboy nonché presenza fissa in numerosi programmi tv come TikiTaka al fianco di Pierluigi Pardo? Non si sa: nel 2020 era legata ad Alessandro Zarino, ex protagonista di Uomini e Donne. Recentemente, leggiamo sul web, è stata fotografata accanto al fotografo Andrea Franco Alajmo. Prima di lui, Francesca ha avuto relazioni con il rapper Gué Pequeno, il giocatore di basket Stefano Laudoni e Max Colombo, oggi compagno dell’ex UeD Karina Cascella: “Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno – dice raggiante Francesca Brambilla – ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà..❤️✨🔮”.

