Avanti un altro, l’indiscrezione corre veloce tra i fan del programma. Continuano a susseguirsi le notizie e le novità sulla trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Non ultima quella sganciata sul profilo Telegram di Fabrizio Corona, che avrebbe affermato: “Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni – dice Corona – Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis”. Ma l’indiscrezione di oggi tira in ballo un’altra famosa del programma, conosciuta sotto il nome di Bona Sorte. Ecco di cosa si tratta.

Francesca Brambilla incinta? L’indiscrezione corre veloce tra i fan del programma di Paolo Bonolis. Francesca proprio grazie alla trasmissione è riuscita a riscuotere un grande successo, prendendo il posto della modella e showgirl Sara Croce. La Bona Sorte è attesissima dal pubblico italiano: ma alla luce dell’indiscrezione, sarà veramente pronta a indossare gli abiti della fatina azzurra?

L’indiscrezione di oggi arriva del tutto inaspettata e vedrebbe la Bona Sorte in dolce attesa. Avete capito bene, Francesca Brambilla, secondo quanto riferito da Alessandro Rosica, in arte Investigatore Social, potrebbe trovarsi nel bel mezzo di un momento molto significativo nella vita di una donna. Ma resta il fatto che la notizia non è andata incontro ad alcuna conferma nè foto. Posto inoltre che anche l’identità del compagno di Brambilla resterebbe un mistero.

Eppure non mancano di certo occhi attenti. I fan hanno notato che da diverso tempo la Bona Sorte evita di pubblicare foto che la ritraggono per intero. Piuttosto una delle più recenti foto mostrerebbero la Brambilla seduta su una sedia come a voler coprire, a detta di alcuni, un “pancino sospetto“ per l’appunto. Ma fino a che punto la notizia corrisponde a verità?

Come accennato, la diretta interessata continua non pronunciarsi a riguardo quindi la notizia non può che restare sospesa tra le diverse possibili risposte. Non ultimo il dubbio sull’identità del compagno. Come forse molti già sapranno la Brambilla ha lasciato alle sue spalle una relazione con il cantante Gué Pequeno, senaa dimenticare Alessandro Zarino, un ex tronista di Uomini e Donne. Passando poi per il flirt con Stefano Laudoni e la paparazzata sospetta in compagnia del fotografo Andrea Franco Alajmo.