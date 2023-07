Sophie Codegoni via da Avanti un altro, il programma del pre serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. La ex GF Vip e UeD non sarebbe più nel cast, sostiene Fabrizio Corona, che sgancia la bomba sul suo canale Telegram. L’attuale compagna di Alessandro Basciano, da poco mamma di Celine Blue, ricopriva il ruolo di Bonas ma durante una delle ultime puntate (o meglio, registrazioni) avrebbe avuto un forte litigio con Sonia Bruganelli. Naturalmente è un’indiscrezione, non ci sono ancora conferme, ma l’ex re dei paparazzi svela anche i dettagli di quanto sarebbe accaduto tra le due.

“Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni – dice Corona – Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis. Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie Codegoni gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l’immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione“.

Leggi anche: “Con Alessandro ho già parlato”. Sophie Codegoni, la crisi con Basciano è sul piatto: la verità





Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro: “Litigio furioso con Sonia Bruganelli”

“Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani – continua Fabrizio Corona – Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting“.

Un testimone ha raccontato a Fabrizio Corona che Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli se le sarebbero “dette di tutti i colori”. “Stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla come dire no? Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste. Però Fabri, mi raccomando, non mettere il mio nome, non mi va di finire nei casini, capisci?“, si legge in un secondo messaggio.

Lo ripetiamo, non ci sono conferme per ora di questo litigio e della successiva ‘cacciata’ di Sophie Codegoni. Fino a poco tempo fa andava d’amore e d’accordo con la moglie di Paolo Bonolis. Entrambe avevano pubblicato sui social le immagini di Sonia Bruganelli e la piccola Céline Blue e del regalo che le aveva fatto poco dopo la nascita.