Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, adesso è ufficiale. A raccontare tutto e lei durante una diretta instagram. Nei giorni scorsi la coppia è stata al centro dell’attenzione: alle voci di crisi che circolavano con forza si erano aggiunte le parole della mamma di lei che sembravano colpire direttamente Basciano, papà di sua nipote. Valeria Pasciuti, con tono sibillino, aveva detto: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!”.

Poi ancora: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: ‘Spero che ci caschi’ Le parole hanno un peso”. C’era stata poi una parziale marcia indietro ma molti fan della coppia continuavano a chiedersi le ragioni per cui Alessandro e Sophie non si seguissero più sui social. Davanti a un turbinio di domande lei ha preso la parola.





Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: pace fatta

E ha spiegato: “Ha ricominciato a seguirmi sennò lo buttavo giù dal treno. Quindi sì ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo 3 anni e mezzo a testa”. Insomma, nessuna rottura all’orizzonte come, per altro, testimonia l’intervista pubblicata oggi sulle colonne di Chi. Spiega Basciano: “La suocera è la mia croce e delizia, ci amiamo e ci scontriamo”.

E ancora: “A volte chiedo delle cose a Sophie e mi risponde lei. Del resto è anche molto protettiva nei confronti di Sophie, è anche la sua migliore amica”. E Sophie ha raccontato: “Non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo”.

“Ma, quando, una coppia è vera, c’è sentimento, ed è anche giusto scontrarsi”. Eppure alcuni fan non l’hanno prese per niente bene, convinti che Sophie e Alessandro stiano giocando per tenere i riflettori puntati su di loro. “Che pagliacciata, con una bambina”, “Questi sono proprio due pagliacci imbarazzanti”, “Sempre più imbarazzata”, “Prendono per i fondelli la gente, meno male che noi mangiamo lo stesso”.