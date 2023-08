Maria Teresa Ruta e la confessione sulla figlia Guenda Goria. La madre della giovane dice di sentirsi molto preoccupata per la situazione mentale della figlia. Ma cosa è successo? L’ex gieffina infatti ha deciso di scrivere una lettera aperta alla figlia chiedendo la pubblicazione al settimanale DiPiù. La donna quindi ha deciso di rivolgersi direttamente a Guenda Goria (la figlia nata dal matrimonio con Amedeo) per cercare di calmarla in un periodo davvero brutto della sua vita. Come ha pi spesso raccontato la bellissima ragazza, Guenda ha perso un bambino e secondo la madre sarebbe molto provata.

La paura è proprio quella di non riuscire più a rimanere incinta e a portare a termine la gravidanza. Per questo la donna ha scritto questa lettera alla figlia e non solo. “Da troppo tempo ti vedo triste, stanca, con il volto cupo. Sei sempre bellissima certo, ma una mamma sa guardare oltre e io, Guenda, nei tuoi occhi vedo il dolore e una profonda malinconia. La causa dei tuoi dispiaceri è legata a questo desiderio di maternità che la vita ti sta negando”.





Poi si è rivolta al compagno della figlia: “Continua a stare con Mirko. Amatevi, ma senza più pensare al concepimento: anche lui ti ha tranquillizzato, ti ho ribadito che non hai nulla da temere per il vostro amore. Sposatevi. Usa le tue energie, la tua creatività per organizzare questo giorno speciale. Torna a pensare a te stessa come donna, come attrice e organizza il giorno del tuo sì. Se ti va, possiamo andare a scegliere l’abito”.

Parole davvero dolcissime quelle di Maria Teresa Ruta, che sono arrivate al cuore di migliaia di donne in tutta Italia. Come abbiamo raccontato, Mara Teresa Ruta prossimamente sarà una delle prossime protagoniste di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Si tratta di una delle conduttrici più amate del piccolo schermo per la sua ironia, intelligenza e grande cordialità. Maria Teresa Ruta è stata anche resa celebre grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e, all’Isola dei Famosi alla sua prima edizione. Riguardo la lettera, siamo certi che avrà fatto breccia anche nel cuore di Guenda.

