Elettra Lamborghini furiosa al concerto. La cantante non pensava davvero che la serata potesse trasformarsi in quel modo. Sabato 18 giugno Elettra ha presentato il singolo “Caramello” durante un djset in una discoteca alla quale è molto legata per averla frequentata a lungo nell’adolescenza. Nel video che sta diventando virale in rete vediamo l’ereditiera cantare e divertirsi con il pubblico. Ma ad un certo punto Elettra fa esplodere tutto il suo disappunto per quello che ha sentito.

Proprio mentre stava cantando “Caramello” Elettra Lamborghini ha sentito alcuni ragazzi in prima fila rivolgersi a lei con parole ben poco carine. Elettra ha così deciso di interrompere l’esibizione e ha iniziato ad inveire contro di loro. La cantante era davvero furiosa e successivamente ha anche pubblicato diverse story su Instagram spiegando cosa è successo. “Stanotte – ha raccontato – salgo sul palco e mi ritrovo in una situazione imbarazzante, non mi era mai capitato”.





Esasperata dagli insulti Elettra Lamborghini ha interrotto il djset e ha intonato il coro “Scemo, scemo, scemo…” all’indirizzo del giovane che la stava insultando. Subito tutti il pubblico ha seguito la cantante nel coro. Poi Elettra ha spiegato: “C’è uno di questi sf…ti qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le pa..le, prendete e andate fuori dai cog…i”.

La serata è proseguita ma ovviamente Elettra Lamborghini non era a suo agio: “Io solitamente ballo, ma ero pietrificata perché aveva la bava…”. Subito dopo la cantante se l’è presa anche con altre persone presenti alla serata: “Sti finti imprenditori che sono dei ragazzini di 30 e passa anni giacca e cravatta e non hanno mai lavorato in vita loro e fanno i finti ricconi poi sono dei poracci… (e vi giuro non è per i soldi eh, ma è che sono proprio poveri dentro)”.

Elettra Lamborghini risponde agli insulti durante una sua esibizione #elettralamborghini pic.twitter.com/bqNJfL1dSN — disagiotv (@disagio_tv) June 19, 2022

Insomma una serata rovinata da alcuni ragazzi che hanno provato a disturbare l’esibizione di Elettra Lamborghini. La cantante ha poi concluso: “Ragazze, non uscite mai con questi sfi….ti che fanno i finti ricchi. Non voglio vantarmi, però sono dei looser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano neppure la cena. State lontane anche se sono in giacca e cravatta… Non dategliela perché sono davvero degli sf…ti looser”. Per la cronaca il brano “Caramello”, uscito il 17 giugno, è cantato da Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

