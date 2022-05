Elettra Lamborghini è sposata da quasi due anni. Nel 2020 è convolata a nozze con il deejay e produttore discografico olandese Afrojack (vero nome Nick van de Wall). Nonostante sia passato del tempo dallo scambio degli anelli la coppia non ha ancora avuto dei figli. La coppia fa tanti sacrifici per vivere insieme. Infatti Sia per lavoro sia per stare vicino al marito, pure lui piuttosto impegnato in giro per il mondo, Elettra Lamborghini è costretta a prendere tre, quattro aerei alla settimana.

Hanno tre case una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Elettra Lamborghini e Nick si dividono tra i vari Paesi pur di star insieme: “Facciamo i salti mortali per trascorrere insieme più tempo possibile, per starci vicino a vicenda. Perché anche se io faccio tante cose, alla fine la mia attività preferita in assoluto è fare la moglie”.





Al settimanale Diva e Donna Elettra Lamborghini ha rivelato che lei e il marito hanno intenzione di allargare la famiglia, ma non ora. Per loro sarebbe il coronamento di un rapporto d’amore che va a gonfie vele da tempo. “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.

Elettra Lamborghini, ex opinionista dell’Isola dei Famosi, ha puntualizzato che i figli arriveranno al momento giusto. E quando succederà l’ereditiera ha intenzione di prendersi una pausa da tutti gli impegni di lavoro. Ora è davvero molto indaffarata, la sua vita è piena di impegni: di recente ha ottenuto la conduzione di un nuovo programma comico, Only Fun, su Nove.

Elettra Lamborghini è sposata con il deejay Afrojack, il cui vero nome è di Nick Van de Wall: si tratta di un produttore e deejay olandese classe 1987. Ha conosciuto Elettra Lamborghini nel 2017, grazie ad alcuni amici in comune. Nel 2019 è arrivata la proposta di matrimonio a Bologna, città dove è nata e cresciuta l’ereditiera, durante le vacanze di Natale, alla presenza di tutta la famiglia Lamborghini. Nel 2020 sono state celebrate le nozze sul lago di Como, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.