“È la sua prima volta”. Elettra Lamborghini, notiziona per lei e i fan: il momento è d’oro

Elettra Lamborghini oltre la musica. La giovane ereditiera ha già avuto altre esperienze in televisione. Lo scorso anno è stata opinionista de L’Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. È stata oggetto di qualche critica per i suoi atteggiamenti. Anche Ilary Blasi ha ammesso che Elettra Lamborghini si è “sentita un po’ un pesce fuor d’acqua in questo reality”.

“Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua – ha chiarito la Lamborghini a SuperGuidaTv -. Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico. Avevo anche perso da poco il mio cagnolino. Mi dispiace essere subentrata nel reality in un secondo momento. È stata una bella esperienza, ma il coronavirus non mi ha aiutato”.

Di recente Elettra Lamborghini ha condotto insieme ad Alessandro Di Sarno la serata finale di Miss Italia in diretta streaming sul sito di Helbiz. L’ereditiera si è presentata con un look che non è passato inosservato: si è vestita con un abito di velluto viola, non cedendo alle superstizioni che circolano nel mondo dello spettacolo, secondo cui questo colore porta sfortuna se indossato su un palcoscenico. Invece, nulla di tutto questo: Elettra Lamborghini ha sfoggiato un abito di Alma Sanchez, un modello in velluto viola, lungo e con spacco sulla gamba e apertura laterale su un fianco.





Ora per Elettra Lamborghini si aprono le porte di un programma tutto suo. A parlarne è Davide Maggio: si tratta di uno show comico da aprile su Nove nel quale sarà accompagnata dal duo comico dei Panpers, ovvero Andrea Pisani e Luca Peracino, che la aiuteranno ad affrontare questa nuova avventura televisiva, dal momento che hanno alle spalle la partecipazione ad uno show importante come Colorado, dove per diverso tempo sono stati tra i personaggi più amati e seguiti.

C’è anche un legame con la trasmissione di Italia1 perché questo nuovo programma sarà prodotto da Colorado Café e, quindi, non è escluso che possano esserci alcuni comici che hanno fatto parte del cast del noto contenitore serale. Tra i nomi più chiacchierati ci sono Valentina Persia, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi, Francesco Cicchella, Maurizio Battista. La notizia di Elettra Lamborghini conduttrice di un nuovo programma che andrà in onda prossimamente in tv, si rincorre ormai da giorni. Insomma da aprile Elettra Lamborghini potrebbe avere un programma tutto suo da condurre: una prima serata che rappresenta senza dubbio una nuova prova per la cantante.