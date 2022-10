“Sarai la nostra stella nel cielo”. Lutto nella musica, morta la famosa cantante. L’annuncio dei figli: “Se n’è andata serenamente”

Lutto nella musica internazionale, è morta Loretta Lynn. La cantautrice culturalmente più significativa nella storia della musica country aveva 90 anni. A riferirlo è la stessa famiglia dell’artista che ha fatto sapere che la donna è morta martedì nella sua casa di Hurricane Mills, nel Tennessee. “La nostra preziosa mamma, Loretta Lynn, è morta pacificamente questa mattina (4 ottobre) nel sonno a casa nel suo amato ranch”, ha detto la sua famiglia in una dichiarazione fornita a USA TODAY.

Lynn aveva quattro figli quando iniziò la sua carriera nei primi anni ’60 e, sebbene molte delle sue canzoni siano piene di dettagli della sua vita assolutamente unica, avevano un fascino universale. Ha scritto di questioni intime – dalla sua infanzia difficile e stancante, ai litigi con suo marito – ma è riuscita a colpire tutti, in tutto il mondo. Loretta Lynn non ha mai menzionato politica o temi sociali, anzi. Tuttavia i suoi successi degli anni ’60 e ’70 hanno contribuito a cambiare le nozioni di lunga data sui ruoli di genere.

È morta Loretta Lynn: lutto nella musica

“Rated ‘X’” e “Don’t Come Home A Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)” erano appelli personali – non trattati politici – che cercavano la fine dei doppi standard. È stata la prima donna di spicco di Nashville a scrivere e registrare il proprio materiale ed è stata una delle prime star della musica femminile a generare i propri successi.

È stata la prima donna nominata intrattenitrice dell’anno ai due principali premi del genere, prima dalla Country Music Association nel 1972 e poi dall’Academy of Country Music tre anni dopo. Nel suo grande successo del 1970, “Coal Miner’s Daughter”, ovvero “La figlia del minatore di carbone”, Lynn ha raccontato la storia della sua educazione, che l’ha aiutata a raggiungere il suo pubblico più vasto.

È anche il titolo del suo libro del 1976, trasformato in un film del 1980 con lo stesso nome. Il ritratto di Lynn di Sissy Spacek le è valso un Oscar e il film è stato anche nominato per il miglior film. Si è trasferita a Hurricane Mills, nel Tennessee, fuori Nashville, negli anni ’90, dove ha allestito un ranch completo di una replica della sua casa d’infanzia e un museo che è una popolare tappa turistica lungo la strada.

