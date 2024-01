Lunedì 29 gennaio 2024 Sandra Milo ci ha lasciati. L’attrice, conduttrice e musa del grande Federico Fellini, è morta alle 8 del mattino nella sua casa di Roma circondata dall’affetto dei suoi figli Debora, Ciro e Azzurra. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, perché solo pochissimi amici intimi sapevano davvero le sue condizioni di salute. Tra questi ance Pierluigi Diaco, il quale ha voluto informare i suoi telespettatori durante la puntata di Bella ma.

Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo della grande diva Sandra Milo, con speciali dedicati e un cambio del palinsesto per ricordarla. E a ricordarla sono stati tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione della musica, perché Sandra Milo, oltre a essere una grande attrice, è stata anche una grande amica di tanti personaggi famosi.

Laura Pausini ricorda Sandra Milo durante il concerto

A ricordarla anche Laura Pausini, impegnata nel suo tour. “Buona Luce e Buon Viaggio Cara Sandra, La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore. Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi”, ha scritto Laura Pausini su Instagram, dove ha voluto omaggiare una delle ultime dive italiane con un bellissimo scatto fatto dal fotografo Leandro Manuel Emede.

Non solo, Laura Pausini ha omaggiato Sandra Milo dedicandole il concerto di Barcellona. “In Italia oggi abbiamo salutato una grande stella, un’icona del cinema italiano che si chiama Sandra Milo e voglio dedicare l’intero concerto e questa canzone a questa donna meravigliosa. Aveva 90 anni ed era veramente un’anima splendente”, ha concluso commossa l’artista romagnola dal palco del Palau Sant Jordi di Barcellona.

"Ciao Sandrina, ti mandiamo molti baci da Barcellona, tu amavi la Spagna! – ha aggiunto – Guarda, ti salutiamo anche da qui con tutto il nostro cuore. Ciao Sandra!", ha concluso la cantante.