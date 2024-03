Il cantante italiano si è suicidato: ritrovato con una corda al collo. Terribile notizia per gli amanti del genere e i follower del 27enne. Parliamo di Jordan Jeffrey Baby, il cui vero nome era Jordan Tinti: il corpo senza vita è stato scoperto nella sua cella, impiccato con una corda al collo, nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. La sua vita era stata segnata da precedenti tentativi di suicidio e da una condanna a quattro anni e quattro mesi per una rapina aggravata da motivazioni razziali contro un quarantaduenne nigeriano.

L’episodio di violenza si era consumato in un sottopasso ferroviario e aveva visto la partecipazione di un altro trapper, Traffik, anch’egli condannato. Durante l’aggressione, erano state espresse minacce e insulti razzisti, che erano stati anche filmati: “Sei neg… e ti ammazziamo”, avevano urlato ripetutamente. Prima del tragico evento, Jordan aveva beneficiato di un periodo di affidamento terapeutico in una comunità.





Cantante italiano morto suicida: ritrovato con una corda al collo

Tuttavia questa misura era stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza, che aveva ordinato il suo ritorno in carcere dieci giorni prima del suo suicidio. Durante la detenzione, Jordan aveva confidato al suo avvocato di aver subito abusi e maltrattamenti. Jordan non è l’unico suicida di queste ore. Un altro caso si è verificato nel carcere di Secondigliano, in Campania, dove un detenuto straniero di 33 anni, senza fissa dimora e condannato per omicidio, si è tolto la vita.

Quest’uomo era noto per essere l’unico evaso dal carcere di Poggioreale negli ultimi cento anni. Il suo gesto rappresenta il quinto suicidio in Campania dall’inizio del 2024, una regione dove il tasso di suicidi in carcere è venti volte superiore a quello della popolazione libera, come sottolineato da Samuele Ciambriello, Garante campano delle persone private della libertà personale.

#JordanJeffreyBaby i poveri muoiono in carcere, lo avevano violentato, massacrato, l’accusa per l’arresto era persino estremizzata, sotto distanze ha urlato contro un ragazzo bengalese, ma non lo ha neppure sfiorato — L’Eterodosso (@Gult74) March 12, 2024

Questi suicidi si inseriscono in un contesto più ampio di crisi del sistema carcerario italiano, che nel 2024 ha già registrato 23 suicidi, uno ogni tre giorni. Prima dell’incarcerazione, il trapper Jordan Jeffrey Baby era stato ospite da Massimo Giletti in tv su La7 per raccontare la sua storia. “Prima di fare musica, ho fatto di tutto” le parole del trapper che da Giletti aveva parlato della sua vita borderline.

