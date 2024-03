Ansia e preoccupazione per Loredana Bertè, in seguito al malore che l’ha colpita nella giornata dell’11 marzo e che l’ha costretta a non prendere parte ad un suo concerto previsto in serata. Ma a fare rumore in queste ore sono anche alcuni insulti scioccanti arrivati nei confronti della cantante, che hanno lasciato basiti i tantissimi fan della donna.

Si attendono nelle prossime ore maggiori informazioni su Loredana Bertè e la sua salute, dopo il malore improvviso. Il suo staff aveva scritto, prima che arrivassero pure gli insulti: “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve”.

Loredana Bertè e il malore improvviso, arrivano anche insulti choc

Poi era stato aggiunto ancora su Instagram: “Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024”. Ma Loredana Bertè non ha ricevuto solamente solidarietà e auguri di pronta guarigione dopo il malore, ma anche insulti assurdi.

Come riportato dal sito Libero Quotidiano, sul web sono giunti diversi post contro la cantante 73enne: “Bella stro*** per dirla alla Masini. Concerto annullato un’ora prima dell’inizio”, “Vergognosa, ci hai lasciato fuori un’ora prima del concerto. Non ti verrò mai più a vedere, rimborso subito. Falsa e bugiarda, non hai rispetto per la gente che spende soldi. Voglio proprio vedere se stai realmente così male“. Quindi, c’è chi insinua che non abbia avuto davvero questo malessere e che abbia di proposito cancellato il concerto.

E ancora: “Io purtroppo stento a crederci. Ero già lì davanti al teatro. Gente arrivata da fuori e qualcuno anche in carrozzella. Qualcosa non mi torna“. Intanto, si aspettano altre comunicazioni ufficiali sulle condizioni di salute di Loredana Bertè.