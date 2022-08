Intrappolati nel tunnel che stanno scavando: in tre fuggono, lui resta bloccato. L’ipotesi choc

Uomo intrappolato sotto terra. Sette ore sotto terra, a circa sei metri di profondità in via Innocenzo XI, all’Aurelio, a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere “una persona caduta sotto terra”. Sul luogo sono arrivati anche funzionario, Capo Turno VVF e Carabinieri. Sono tuttora in corso le operazioni della squadra 9A con l’ausilio del personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale e del nucleo USAR, Urban Search and Rescue e i GOS, Gruppi Operazioni Speciali.

Dopo i primi tentativi, adesso gli agenti dei nuclei speciali hanno iniziato a scavare un secondo tunnel dal suolo stradale per raggiungere la persona rimasta intrappolata, ma ancora cosciente, da una seconda via. In questo modo dovrebbero riuscire a raggiungerlo e a portalo in salvo.





Secondo quanto riporta Il Messaggero, quanto pare, a lavorare sotto al tunnel crollato, che va da un negozio al centro strada, ci sarebbero state 4 persone, di cui tre, che hanno chiesto aiuto, sono poi fuggite e poi fermate dai carabinieri per accertamenti. Una parte della galleria è crollata e gli uomini sono rimasti intrappolati sotto terra.

Sempre come riporta Il Messaggero, le prime informazioni, secondo le quali si potrebbe essere alle prese con una “banda del buco”, sono state smentite, ma le motivazioni del “tunnel” sono ancora poco chiare e per questo motivo i carabinieri stanno indagando e interrogando le tre persone fuggite dopo aver provato a fuggire. Il 50enne è ancora intrappolato nel tunnel crollato e i vigili del fuoco stanno lavorando per tirarlo fuori.

Si cerca di capire se effettivamente il gruppo formato da quattro uomini stesse studiando un colpo ad attività o a proprietà private di zona o alla banca che è a 300 metri. Per questo motivo nasce il dubbio che gli uomini stessero progettando un furto con il buco al caveau, da mettere a segno nel fine settimana di Ferragosto.

