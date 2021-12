Gru crolla su un palazzo, morti e feriti gravi. 118 e vigili del fuoco sul posto

Tragedia la mattina di sabato 18 dicembre a Torino, precisamente in via Genova, dove si è schiantata a terra una gru utilizzata in un cantiere edile. Due persone sono morte, altre 2 o 3 sono rimaste ferite. Come si legge sull’Ansa, la gru era in fase di montaggio e si è ‘afflosciata’ su se stessa, finendo contro un palazzo all’altezza del civico 107.

“Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada – ha raccontato un residente della zona all’agenzia – È stato terribile”.

Le vittime accertate sono due, si tratta di operai che stavano lavorando al cantiere. Un terzo uomo, collega delle vittime, è rimasto gravemente ferito. Ci sono anche altri 3 o 4 feriti. Come riportano i quotidiani locali, è la seconda volta in due mesi che un incidente del genere si verifica a Torino.





Sul posto, all’altezza del civico 107 di via Genova, sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. “La gru era già montata, non si riesce a capire che cosa sia accaduto”, ha riferito un vigile del fuoco presente sul posto. Gli operai travolti si trovavano su una piattaforma.

Il cantiere riguardava il rifacimento del tetto dell’immobile. Il 7 ottobre una gru era caduta in via Sabaudia, la strada che porta al borgo di Torino Cavoretto, ma per fortuna nessuna persona era rimasta coinvolta nell’incidente. Via Sabaudia era stata chiusa al traffico, all’incrocio con corso Moncalieri, per motivi di sicurezza dalla polizia municipale.