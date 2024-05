Drammatico incidente stradale, nella tarda serata di ieri, venerdì 3 maggio, a Istrago di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Nello scontro frontale tra due automobili ha perso la vita una ragazza, Chiara Bassutti di 26 anni, che viveva a Spilimbergo con la famiglia. L’auto condotta dalla giovane è finito nel fosso che si trova a bordo della strada regionale 464 e per Chiara non c’è stato niente da fare.

I soccorsi di vigili del fuoco e dei sanitari si sono rivelati purtroppo inutili per la giovane di Spilambergo. Le cause dell’incidente stradale sono ancora in fase di indagine da parte dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118, intervenuti con le ambulanze e l’elisoccorso e ad alcune squadre dei vigili del fuoco.

Come detto per Chiara Bassutti non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportare nello schianto; la giovane è morta sul colpo. Ferite in modo lieve le occupanti dell’altra automobile coinvolta nello scontro. A bordo si trovavano madre e figlia disabile; le due donne sono trasportate in ospedale per accertamenti.

A causa dell’incidente la strada è stata chiusa e si sono registrati rallentamenti fino a tarda sera. Spetterà ora ai carabinieri chiarire la dinamica esatta dello scontro. Una nuova tragedia sulle strade della Destra Tagliamento. L’incidente si è verificato intorno alle 21 di venerdì 3 maggio sulla strada regionale 464 nel territorio comunale di Spilimbergo, in provincia di Pordenone.

L’incidente mortale ha visto coinvolti due veicoli, una Toyota Yaris e un fuoristrada. Alla guida dell’altro veicolo c’era una donna, di 73 anni, che è rimasta illesa e sua figlia, una donna disabile, di 44 anni. Come riporta Il Gazzettino, Chiara era molto impegnata nel sociale con gli scout. Lavorava per passione come bartender e come consulente fiscale ed era stata candidata al consiglio comunale.