“Sei incidenti in poche ore”. Giornata d’inferno sull’autostrada, decine di mezzi di soccorso al lavoro

Sei incidenti in poche ore, sull’autostrada A4 il traffico è andato in tilt da questa mattina. Al lavoro decine di pattuglie della polizia, vigili del fuoco e mezzi di soccorso del 118 per quella che è stata una giornata d’inferno. Il primo incidente si è verificato intorno alle 8, nel tratto tra Cessalto e San Stino al chilometro 437, ed ha visto coinvolti due mezzi pesanti e tre automobili. Il bilancio è stata di una persona ferita, per fortuna non in maniera grave.

Pochi minuti più tardi, lungo la coda che si era formata, al chilometro 433, è avvenuto un altro tamponamento tra due mezzi pesanti, uno dei quali ha perso il carico di carta. E ancora: intorno alle 10 nuovo schianto tra tre mezzi pesanti, con due feriti che hanno avuto bisogno delle cure mediche e sono stati trasferiti in ospedale, tra gli svincoli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste.





Raffica di incidenti sull’autostrada A4: sei in poche ore

Racconta Today come: “Alle 13 circa un nuovo incidente – sempre in direzione Trieste – si è verificato all’altezza di Meolo nel tratto a tre corsie al chilometro 420. Un mezzo pesante non si è accorto della coda – presegnalata dai pannelli a messaggio variabile – originata dall’incidente di Noventa e frenando ha sbandato su un lato, perdendo il carico di lastre di marmo che sono terminate in parte sulla sede stradale.

Alle 16 ancora due camion coinvolti: si sono tamponati senza provocare feriti. L’incidente peggiore si è verificato intorno alle 18 un autobus con a bordo 26 persone ha tamponato un mezzo pesante finendo contro il guard rail. A dare notizie più approfondite ci pensa il Gazzettino.it.

“La corriera che ha tamponato il mezzo pesante al km 428+200 (all’altezza del comune di San Donà) sull’autostrada A4 direzione Trieste trasportava appunto 26 passeggeri. Il bilancio è di 10 feriti, tutti – stando a una prima ricostruzione – in maniera non grave. Nel punto in cui si è verificato il sinistro, il traffico è stato deviato lungo la corsia di emergenza in quanto la corriera occupava parte della corsia di marcia e di sorpasso”.