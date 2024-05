Dolore a Torre del Greco durante i funerali di Santo Virgi, il bambino di soli 11 anni morto la scorsa settimana dopo essere soffocato da un boccone di pizza mentre era a tavola con la sua famiglia. Sulla bara di Santo uno striscione con la scritta: “Resterai sempre nei nostri cuori. Santo sei e Santo resterai”, si leggeva sullo striscione fatto per ricordare la piccola vittima.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e un delicato intervento chirurgico, il bambino non è sopravvissuto. Come ricostruiscono i quotidiani locali, l’undicenne era seduto a tavola a casa, insieme ai genitori, e stava mangiando una pizza, quando qualcosa – verosimilmente un pezzo di cornicione o di mozzarella – gli si è bloccato in gola.

Bambino soffocato dalla pizza, Santo Virgi muore a 11 anni

I genitori si sono subito resi conto del principio di soffocamento e, una volta tentate inutilmente le prime manovre per liberare l’apparato respiratorio, sono partiti in direzione pronto soccorso dell’ospedale Maresca. La situazione del ragazzo era disperata e infatti i medici del Maresca hanno predisposto il trasferimento d’urgenza a un altro ospedale, il pediatrico Santobono di Napoli.

Santo Virgi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e poi ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo tutti i tentativi dell’equipe medica di salvare la vita al bambino sono risultati vani e dopo diversi giorni, Santo è spirato nel suo letto d’ospedale. Una storia tragica, a cui è seguito il commovente gesto dei genitori. Gli organi dell’undicenne, infatti, sono stati donati per salvare la vita ad altri bambini.

La comunità di Torre del Greco si è stretta attorno alla famiglia Virgi in questo momento di profondo dolore. I funerali della piccola vittima si sono svolti ieri pomeriggio nella basilica di Santa Croce. Centinaia di persone si sono riunite per dare l’addio a Santo, volato in cielo troppo presto e per sostenere la famiglia, distrutta per la tragica fatalità. Il piccolo ha lasciato padre Antonio, la mamma Carmela e quattro fratelli.