La notizia è arrivata nelle ore scorse, un malore improvviso si è portato via Davide Masarà: 30enne di Rovigo da anni trasferito in Spagna, ad Alicante. Sotto choc la sua comunità d’origine. A quanto si apprende il ragazzo lamentava da qualche giorno dolore ad una gamba, niente che poteva anche lontanamente far presagire la tragedia che poi si sarebbe verificata. Tantissimi i messaggi arrivati nel ricordo del ragazzo.

“Ciao Davide, mi sei stato molto vicino a Londra quando mi sentivo solo”, scrive un amico. E ancora: “Una notizia che ci lascia sgomenti – il commento di un’amica -. Davide era un ragazzo brillante e pieno di vita. Siamo davvero sconvolti”. Il messaggio più commovente arriva dalla mamma dello sfortunato ragazzo.





Rovigo piange Davide Masarà, 30enne morto ad Alicante

“Quando un giorno saremo di nuovo insieme lassù in cielo, e tu con un sorriso mi chiederai cosa ho fatto durante la tua assenza – scrive – ti risponderò: Ti ho ricordato, amato e tenuto nel mio cuore sempre”. Davide era molto conosciuto a Rovigo. La madre Simonetta è la storica titolare del negozio di calzature sotto i portici di via Angeli, mentre il padre Otello è stato geometra del Comune.

In passato ha lavorato anche Davide come commerciante a Rovigo, anche a fianco della mamma. Davide è morto tra venerdì e sabato a causa di un’embolia polmonare. L’embolia polmonare è l’ostruzione di uno o più rami dell’arteria polmonare da parte di un materiale, detto embolo, che può essere solido (un coagulo di sangue – trombo – generatosi in qualche vena lontana dal cuore e dai polmoni).

Liquido (ad esempio liquido amniotico durante il parto, o midollo osseo in seguito a frattura di un osso) o gassoso (in caso di attività subacquea o ferite penetranti del collo). L’embolia è una patologia molto grave che può portare a morte nel 10% dei casi e la prognosi è strettamente legata alla grandezza dell’embolo: più è grande e maggiore sarà la possibilità che insorga la temuta complicanza dello shock ostruttivo.