Uomini e Donne, c’è un nuovo amore all’orizzonte per Ida Platano? Se sì lo dirà il tempo, intanto qualcosa si muove: la dama ha ricevuto un biglietto (ed un regalo) da un uomo misterioso. Lui si chiama Roberto. A dare la notizia è stata la stessa dama, reduce dai dolori di questa stagione in cui, pur sforzandosi, non è riuscita a trovare l’amore. Ida che, nelle ultime puntate, è stata duramente criticata da Tina Cipollari per il suo atteggiamento troppo passivo nei confronti di Mario Cusitore.

“Non ti fare imbambolare da questo cantastorie. Perché hai avvisato la ragazza dicendole che sei a Uomini e donne? Hai cancellato la chat e hai mandato un messaggio avvisandola che eri qua. Tu chiami questa persona ogni ora e non c’è una chat?”. Mario, tirato in causa, aveva risposto a tono buttando benzina sul fuoco.





Uomini e Donne, Ida riceve un messaggio da un ammiratore

“Non ho mai cancellato le chat. Io e quella persona ci sentivamo solo telefonicamente. Ti rendi conto che offendi e a casa ci sono i genitori che ci guardano?”. Intanto pare che Ida Platano si stia guardando intorno e, soprattutto, a qualcuno la dama non passa proprio inosservata. Come detto in apertura Ida ha pubblicato una storia in cui spiega di aver ricevuto un biglietto.

Un biglietto, insieme ad una bellissima orchidea, da parte di un uomo di nome Roberto. Si legge nel testo: “Ogni volta che sei triste alza gli occhi al cielo. Ogni stella che vedi è qualcuno che ti vuole bene. Io sono tra quelle, ricordalo sempre. Roberto”. Ida ha spiegato di non sapere chi è quest’uomo ma la sua voce sembra molto molto emozionata.

Il gossip è già partito. In attesa di quello che succederà, Ida (e anche Mario) continuano ad essere al centro di tanti misteri e molte speculazioni. C’è anche chi non esclude che la redazione possa proporre a Mario lo stesso ruolo che ha ricoperto Ida: “Aspettiamoci lui sul trono a settembre, lo vogliono troppo e tanta altra gente è stata mandata via per molto meno”.