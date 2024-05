Sempre presente nelle dispense degli italiani, il tonno non è tutto uguale. Lo certifica un’indagine di Altroconsumo che ha preso in esame 30 prodotti , (19 in lattina e 11 in contenitori di vetro conservati in olio di oliva e extravergine di oliva) dei principali marchi disponibili nella grande distribuzione, presenti nei supermercati tradizionali, quanto nei discount e soft discount. Dall’indagine, pubblicata nei giorni scorsi dal Corriere della Sera, sono uscite due classifiche.

Una per il tonno in scatola, l’altra per il sempre più diffuso tonno in vetro, con risultati per certi versi inattesi. Sull’attendibilità delle ricerca i dubbi sono pochi, il report ha seguito un criterio rigoroso con un punteggio predeterminato affidato ad ogni specifica. Nel dettaglio, Altroconsumo ha condotto il test basandosi su tre parametri.





Tonno in scatola e in vetro, la classifica di Altroconsumo

L’acquisto e l’analisi dei prodotti tra novembre 2023 e febbraio 2024, la selezione dei prodotti dai dati di rilevazione di marzo 2023 da oltre 1000 punti vendita e il peso delle prove, con un’attenzione speciale per assaggi (45%), analisi di laboratorio (45%) e valutazione dell’etichetta (10%).

Scendendo ancora più nel dettaglio, il report spiega come le analisi di laboratorio includono esami ispettivi, verifica del peso, freschezza, contaminazione da metalli, quantità di sale, contenuto in acqua e qualità della specie. “Per accertare l’autenticità dei prodotti, Altroconsumo ha condotto analisi di laboratorio per identificare la specie di tonno tramite test del DNA”, racconta Skytg24.

“Confrontando i risultati ottenuti con le informazioni riportate sulle etichette”. Il tonno, del resto, rappresenta un mercato enorme nel nostro paese. Secondo Doxa, nel 2021 il tonno è stato consumato dal 99% delle persone. Il tonno in scatola, poi, rappresenta il 79% del prodotto ittico così conservato. Si capisce, quindi, l’alto livello di attenzione. Di seguito le due classifiche. Tonno in scatola:

Rio Mare pescato a canna (74)

Angelo Parodi trancio (73)

Callipo (71)

Rio Mare filodolio (70)

Carrefour Classic pinne gialle (70)

Consorcio (70)

Nostromo extravergine basso in sale (67)

Conad (67)

As do Mar meno olio (67)

Nostromo (67)

Palmera (67)

Mare Aperto un pizzico di sale (67)

Mareblu verosapore tranci i extravergine (65)

Rio Mare (64)

Maruzzella (63)

Ed ecco i primi tre classifficati per quanto riguarda i filetti in vetro:

Coop Fiorfiore yellow fin (72)

Callipo (70)

Ondina (Eurospin) (69)