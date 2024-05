L’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi non sta andando come a Mediaset ci si sarebbe aspettati. Gli ascolti in costante calo dall’esordio, ed uno share sprofondato al di sotto del 17% (considerato soglia critica) non possono far felice Vladimir Luxuria. La conduttrice, da parte sua, sembra essere in grado di parare ogni colpo. La dimostrazione arriva da un’intervista concessa a Novella 2000 nella quale racconta di darsi un bel 7 come conduttrice. Ha poi messo a tacere le voci di presunte rivalità con Elenoire Casalegno.

Dicendo: “Mi viene da sorridere perché tutto ciò è partito da un episodio insignificante. Una volta chiusi bruscamente un collegamento per esigenze di scaletta. Apriti cielo. Trovo Elenoire sia una donna straordinaria, bravissima nelle vesti di inviata”. Poi ha raccontato anche del desiderio di Sonia di diventare conduttrice.





Isola dei Famosi e amore per Danilo, Vladimir Luxuria si confessa

“Ben venga… al prossimo giro!”, ha esclamato. Poi ha raccontato alcuni aspetti della sua vita con il compagno Danilo, con il quale da poco è uscita allo scoperto. Una decisione condivisa: “Ovviamente prima di farlo l’ho consultato. Siamo amici speciali, non fidanzati. Per fortuna non è affetto da gelosia morbosa. Nel recente passato ho avuto uomini che mi ronzavano intorno nell’aspettativa di brillare di luce riflessa. Danilo, in quelle situazioni, ha sempre dimostrato un equilibrio ammirevole”.

“Tra le tante, il fatto che abbia visto in me la persona e non il personaggio. Lui lavora nell’associazionismo ed è completamente disinteressato alla tv. Non mi demotiva però in quello che faccio, anzi mi dà una mano. Mi sta seguendo e assistendo in queste settimane di gran fermento in cui mi divido tra radio, tv e festival”. Insomma, con la solita grande classe e ironia Vladimir si è raccontata.

Stasera, intanto, è in programma una nuova punta dall’Isola dei Famosi. Nonostante i proclami Vladimir è corsa ai ripari. Sembra che stasera ci saranno tre nuovi ingressi e che, presto, Sonia Bruganelli potrebbe volare in Honduras.