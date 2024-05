Rai sempre più nel caos, oggi il palinsesto delle tre reti nazionali sarà stravolto. Le ragioni legate ad uno sciopero indetto in seno all’azienda. Si legge nella nota: “Scioperiamo perché nel piano industriale Rai l’informazione è la grande assente, il ricambio tra giornalisti pensionati e nuovi assunti è bloccato dall’azienda che non bandisce una selezione pubblica per il reclutamento trasparente dei giornalisti e preferisce le chiamate dirette a partita Iva, alimentando nuovo precariato senza stabilizzare l’esistente”.

“Inoltre gli strumenti per consentire il nostro lavoro quotidiano subiscono continui tagli, il premio aziendale di risultato è stato disdettato ai giornalisti ma di fatto non viene equiparato a quello degli altri lavoratori. Scioperiamo per difendere l’autonomia e l’indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo dal controllo pervasivo degli spazi di informazione da parte della politica”.





Sciopero Rai del 6 maggio, tg in onda in forma ridotta

E ancora: “Continueremo a batterci per assicurare ai voi telespettatori il diritto a essere informati in modo equilibrato, affidabile e plurale. Saremo sempre dalla parte dei cittadini a cui appartiene la Rai”. Con i giornalisti in sciopero: gli aggiornamenti delle notizie saranno ridotti. Il comunicato del sindacato dei giornalisti ha scatenato la risposta della Rai che ha affidato la sua risposta ad una nota.

“L’attuale governance della Rai sta lavorando per trasformare il servizio pubblico in una moderna digital media company. I giornalisti Rai rappresentano una risorsa fondamentale e per questo si sta sviluppando un modello in linea con le nuove sfide del giornalismo che non mette in discussione diritti acquisiti e posti di lavoro”.

Quindi conclude: “È necessario puntualizzare l’impossibilità, nell’attuale quadro economico, di indire concorsi pubblici per nuovi giornalisti mentre invece si rendono necessari processi di ottimizzazione che consentono di allargare il comparto esistente di oltre 2000 unità. La Rai è sempre più impegnata a salvaguardare pluralismo e libertà d’espressione”.