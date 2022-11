Terrore in strada: spari, auto in fiamme e feriti. Circolazione bloccata e automobilisti in fuga

Assalto al portavalori sulla 131, la statale che collega Cagliari a Sassari, in Sardegna. È successo la mattina di mercoledì 30 novembre nel territorio di Giave, in provincia di Sassari, all’altezza del chilometro 170,600. Ci sono dei feriti.

Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, c’è stato anche un conflitto a fuoco. Stando alle primissime informazioni, ci sono due feriti trasportati in ospedale Sassari. L’assalto al portavalori a Giave, in provincia di Sassari, è avvenuto all’altezza del distributore Q8.

Leggi anche: Terrore in piazza, donna si dà fuoco: cosa è successo





Assalto al portavalori in Sardegna: tre feriti e spari

Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, la banda è entrata in azione lungo la statale 131, al chilometro è il 170,600 poco distante dal bivio per Thiesi e il distributore Q8. Qui si è formata una lunga fila di macchine. Il tratto di super strada in cui c’è stato l’assalto al portavalori è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per permettere alle forze dell’ordine di fare tutti i rilievi del caso.

La Strada Statale 131 è ora bloccata in entrambi i sensi di marcia all’altezza del chilometro 170. La banda di malviventi stava transitando lungo la statale 131 Carlo Felice che collega Cagliari a Sassari, ha bloccato la carreggiata con un’auto in fiamme, poi ha estratto le armi e ha aperto il fuoco contro il mezzo portavalori.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Le forze dell’ordine avrebbero ritrovato in provincia di Nuoro l’auto usata dai banditi per fuggire. Dopo l’assalto al portavalori si sono uditi diversi spari e gli automobilisti sono stati costretti a fuggire dalla zona. Una ragazza è stata raggiunta al braccio da una pallottola ed è stata portata in ospedale. In totale i feriti sono tre.