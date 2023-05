Svolta su Olga Victoria Bruno Fajardo, che era scomparsa nel nulla nella giornata di domenica 7 maggio. Tutti si erano subito preoccupati per la sua sparizione e ad occuparsi de caso era stata anche la trasmissione Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli. E adesso c’è stata la conferma su quanto successo alla signora di 47 anni, che aveva fatto perdere le sue tracce a Sabbionara di Avio, una frazione del paese di Avio, che è situato in provincia di Trento.

Secondo quanto era emerso e ricostruito anche dal sito Trento Today, Olga Victoria Bruno Fajardo era scomparsa mentre era intenta a recarsi in città e precisamente all’interno del ristorante gestito dai suoi fratelli. L’avevano aspettata invano, ma non si era mai presentata all’appuntamento con i suoi parenti stretti. Immediatamente era scattato l’allarme e le forze dell’ordine avevano iniziato la ricerca della 47enne.

Olga Victoria Bruno Fajardo, novità sulla donna scomparsa da giorni

Il chiarimento su quanto successo ad Olga Victoria Bruno Fajardo è arrivato dalla mamma della donna scomparsa, che ha rilasciato un’importante intervista proprio a Chi l’ha visto?. La svolta si è verificata venerdì 12 maggio, dopo che le autorità competenti avevano messo in campo tutte le opzioni possibili pur di individuarla. Avevano lavorato i cani molecolari e si era tentata anche la strada della geolocalizzazione del suo cellulare.

Fortunatamente sono giunte ottime notizie, infatti la donna è stata trovata in vita e riportata a casa dai suoi familiari. Era andata a Bolzano, presumibilmente per errore. Questo quanto scritto sulla pagina di Chi l’ha visto?: “‘La Polfer ha ritrovato la mia bambina a Bolzano, grazie a tutti’. Sta bene la donna sorda scomparsa dalla provincia di Trento. Lo comunica felice la mamma, che aveva lanciato un appello per lei in diretta con Federica Sciarelli, nella puntata di Chi l’ha visto?”.

"La Polfer ha ritrovato la mia bambina a #Bolzano, grazie a tutti": Sta bene la donna sorda scomparsa dalla provincia di #Trento l'8 maggio.

Fajardo è originaria del Perù e aveva fatto spaventare non poco i suoi familiari. Nella caserma dei pompieri di Avio c’era un centro per il coordinamento delle ricerche, che alla fine ha permesso di far ritrovare la 47enne sparita.